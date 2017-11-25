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MÜSİAD, Azerbaycan'daki faaliyetlerini genişletecek

- MÜSİAD Azerbaycan Şubesi Başkanı Uzun: - "Kardeşlik bilincini ortaklık kültürüyle birleştirerek küresel ekonominin etkin oyuncuları arasına girmek istiyoruz" - "MÜSİAD'ın birçok ülkedeki temsilcilikleri vasıtasıyla Azerbaycanlı iş adamlarını dünyanın farklı ülkelerindeki iş adamlarıyla bir araya getirmeye yönelik çalışmalar yapacağız"

MÜSİAD, Azerbaycan'daki faaliyetlerini genişletecek

BAKÜ (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Azerbaycan Şubesi Başkanı Abdurrahman Uzun, derneklerinin birçok ülkedeki temsilcilikleri vasıtasıyla Azerbaycanlı iş adamlarını dünyanın farklı ülkelerindeki iş adamlarıyla bir araya getirmeye yönelik çalışmalar yapacaklarını belirtti.

MÜSİAD Azerbaycan Şubesi Başkanı Uzun, Azerbaycanlı gazetecilerle bir araya geldi. MÜSİAD Bakü ofisindeki toplantıda konuşan Uzun, MÜSİAD'ın kuruluşu, misyonu, faaliyet alanları ve vizyonu konusunda bilgi paylaştı.

Uzun, Azerbaycan'da, önceden belirlenen ilke ve değerleri paylaşarak üye sayısını artırmayı, üyeler arasındaki dayanışmayı geliştirmeyi, birlik ve beraberlik ruhu içerisinde Türkiye ve Azerbaycan'ın maddi ve manevi yönden gelişmesine katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Azerbaycan ve Türkiye'nin ilkeli ve değer esaslı girişimci iş adamlarını adil dünya ülküsüyle yenilikçi bir ortamda buluşturmayı hedeflediklerini kaydeden Uzun, "Kardeşlik bilincini ortaklık kültürüyle birleştirerek küresel ekonominin etkin oyuncuları arasında girmek istiyoruz. Azerbaycan'da 1 Haziran 2017'de faaliyete başladık. Şu an 35 üyemiz var. Bu rakamı gelecek yıl 100'e, 3 yıl sonra ise 500'e çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

Kişisel, sektörel, kültürel ve kurumsal gelişime büyük önem verdiklerini dile getiren Uzun, "MÜSİAD'ın birçok ülkedeki temsilcilikleri vasıtasıyla Azerbaycanlı iş adamlarını dünyanın farklı ülkelerindeki iş adamlarıyla bir araya getirmeye yönelik çalışmalar yapacağız. Azerbaycanlı ve Türk iş adamları olarak tecrübe ve bilgimizi ortaya koyarak, üçüncü ülkelere gidebilme veya birlikte iş yapabilme modelini geliştirmemiz gerekir." şeklinde konuştu.

MÜSİAD'ın 68 ülkedeki 181 şubesi ile 11 binden fazla üye ve 50 binden fazla şirketi temsil ettiğini anlatan Uzun, şunları kaydetti:

"Türkiye'den veya dünyanın başka ülkesinden Azerbaycan'a yatırım yapmak isteyen herhangi bir şirkete, danışmanlık yaparak ve en doğru bilgileri vererek onların buraya yatırım yapmalarına destek olacağız. Tecrübe paylaşımı programları yapacağız. Türkiye'de farklı sektörlerde başarılı iş adamları Azerbaycan'a davet edeceğiz. Onların deneyim ve tecrübelerini Azerbaycanlı iş adamlarına aktarmalarını sağlayacağız. Buradaki iş adamlarıyla beraber pazar araştırmaları yapmak ve yeni pazarlar bulmak için yurtdışına seyahatler gerçekleştireceğiz."



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Anahtar Kelimeler:
Abdurrahman UzunAzerbaycanMÜSİAD
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