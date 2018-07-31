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MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan:

- "Ülkemizin ekonomik performansını güçlendirmek için üzerimize düşen görevlerimize odaklandığımız bugünlerde herkesi sorumlu davranmaya davet ediyorum"

MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan:

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "Ülkemizin ekonomik performansını güçlendirmek için üzerimize düşen görevlerimize odaklandığımız bugünlerde herkesi sorumlu davranmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaan, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Dün bir basın yayın kuruluşunda ülkemize doğrudan yabancı yatırımların girişine dair yaptığım bir açıklamada, Borsa İstanbul'a kote olan firmaların anlık toplam borsa işlem değerini baz alarak dile getirdiğim reel bir analizin maalesef mecrası dışında değerlendirmelere konu yapıldığını üzülerek müşahede ediyorum. Ülkemizin ekonomik performansını güçlendirmek için üzerimize düşen görevlerimize odaklandığımız bugünlerde herkesi sorumlu davranmaya hususen davet ediyorum."

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