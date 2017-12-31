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MÜSİAD Başkanı Kaan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

- MÜSİAD Genel Başkanı Kaan, AA'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğrafa oy verdi

MÜSİAD Başkanı Kaan, AA'nın

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kaan, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinden oluşan "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı.

İlk olarak "haber" kategorisini inceleyen Kaan, Filistinli Fevzi El-Junidi'nin gözleri bağlanarak İsrailli askerler tarafından götürüldüğü "Direnişin sembolü 16 yaşındaki çocuk" adlı fotoğrafa oy verdi.

Kaan, "yaşam" kategorisinde oyunu, Zekeriya Karadavut'un objektifine yansıyan "Kostak' profesyonel yürüteçle yuvasına döndü" adlı fotoğrafı oyladı.

Abdurrahman Kaan, "spor" kategorisinde ise tercihini Abdullah Coçkun'un çektiği "Türkiye'nin sevinci" adlı fotoğraftan yana kullandı.

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Abdurrahman KaanMÜSİAD
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