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MÜSİAD Endonezya'da şube açacak

- MÜSİAD Yurt Dışı Teşkilatlanma Başkanı İbrahim Uyar: - "Türkiye ve Endonezya arasındaki ticaret hacmini 3 yıl içinde 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz"

MÜSİAD Endonezya'da şube açacak
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CAKARTA (AA) - Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD), Türkiye ve Endonezya arasındaki ikili ticari ilişkileri geliştirmek amacıyla başkent Cakarta'da şube açacak.

MÜSİAD Yurt Dışı Teşkilatlanma Başkanı İbrahim Uyar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şubenin açılışı ve ''Ticaret Diplomasisi'' vizyonu çerçevesinde çalışmalar yapmak üzere Endonezya’da bulunduğunu söyledi.

Endonezya Ulusal Ekonomi ve Endüstri Komitesi (KEIN) heyeti ile bir araya geldiklerini anlatan Uyar, Türkiye ve Endonezya arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek amacıyla ileriki aylarda başkent Cakarta'da şube açacaklarını bildirdi.

Uyar, Endonezya temsilciliğinin de açılmasıyla faaliyetlerinin 92 ülkeye yayılmış olacağını dile getirerek ayrıca iki ülke arasında ticari iş birliği hacminin genişleyeceğini, Türk ve Endonezyalı iş adamlarının birbirini daha yakından tanıma fırsatı bulacağını kaydetti.

MÜSİAD'ın, 91 ülkede 11 bin üyeye sahip olduğu bilgisini paylaşan Uyar, ''Endonezya’da açılacak temsilcilikle Endonezyalı iş adamları, sadece Türkiye ile değil MÜSİAD’ın dünya genelindeki tüm bu üyelerine erişim imkanı bulacak. Bu durum ticari noktada Endonezyalı iş adamlarına birçok alanda kapsamlı bir ağ sunuyor. İki ülke iş birliğinde üretilecek ürünlerin diğer ülkelere ihracatında da önemli bir etken olur." dedi.

Uyar, iki ülke arasında ticari ortaklığın ve hacmin yeterli seviyede olmadığını belirterek, "Endonezya ve Türkiye arasında iş birlikleri ile yatırımları artırmayı amaçlıyoruz. İki ülke büyük kapasiteye sahip ve birlikte büyük işler yapabilir. Karşılıklı iş birliği, insan kaynakları noktasında da büyük fayda sağlayacak.'' diye konuştu.

- "Ticaret hacmini 3 yılda 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz"

Türkiye ve Endonezya’daki şirketlerin ortaklıklarının artırılması gerektiğini vurgulayan Uyar, ''Altyapı, savunma, enerji, gıda ve kültürel alanlarda birçok fırsatlar bulunuyor. İki taraflı kazanç üzerine bir platform oluşturulmalı ve iki ülke iş adamları yatırım ve ihtiyaçlar konusunda birbirini yakından tanımalı. Enerji gibi çeşitli sektörlerde firmalar Endonezya’ya gelmek istiyor ancak buradan kaynaklı bazı düzenlemeler yatırımları yavaşlatıyor ya da tıkanmasına yol açıyor. MÜSİAD çok güçlü bir organizasyon. Buradan gelen talep ve iş birlikleriyle ticari ilişkileri tıkayan unsurlara kısa sürede çözüm bulunacağına inanıyorum. İki ülke arasındaki ticaret hacmi, olması gerekenin çok altında ve MÜSİAD olarak çeşitli sektörlerde karşılıklı iş birlikleriyle iki ülkenin ticaret hacmini 3 yılda 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Uyar, MÜSİAD'ın faaliyetleri ve Endonezya'da açılacak temsilciliğin iki ülkeye sunacağı katkılara ilişkin Cakarta Valisi Anies Baswedan ile görüşmede bulunduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
EndonezyaMÜSİADMÜSİAD Yurt Dışı Teşkilatlanma Başkanı İbrahim UyarTürkiye
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