MÜSİAD heyeti İran'da

TAHRAN (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi Uluslararası Ticaret ve İşbirlikleri Komisyon Başkanı Mehmet Zeki Güvercin, İran'ın Türk iş adamları için iyi bir pazar olduğunu belirterek, mantıklı bir çalışmayla başarılı olunacağına inandığını ifade etti.

Güvercin, İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen 17'nci Uluslararası Yapı Fuarı'nı beraberindeki 20 kişilik MÜSİAD heyetiyle ziyaret etti. Ziyareti sırasında AA muhabirine konuşan Güvercin, "İnşaat sektöründe faaliyet gösteren üyelerimizin İran pazarından pay edinmeleriyle ilgili çalışmalarımız kapsamında Tahran'a geldik." dedi.

İran Kooperatif Odasının davetlisi olarak geldiklerini belirten Güvercin, İran'da çok ciddi bir potansiyelin olduğuna dikkati çekerek, "MÜSİAD üyeleri İranla çok ilgili, İran'da çok ciddi bir potansiyel var. İranlı özel şirket yöneticileriyle MÜSİAD heyetimizde yer alan iş adamları ikili görüşmeler yapacak. Ayrıca buranın en büyük iş adamı dernekleriyle görüşeceğiz." diye konuştu.

- "İran, iş adamlarımız için ciddi bir kapı olabilir"

İran'da fırsatların yanı sıra zorlukların da olduğunu vurgulayan Güvercin,"İran'daki zorlukları gözardı etmeden ilerliyoruz. Gümrük ve lojistikle ilgili kısıtlamalar nedeniyle yaşanan zorlukları İranlı dostlarımızla konuştuk. Ümit ediyorum ki bu ziyaretimizde üyelerimiz, yeni müşteriler edinecek ve iş birlikleri sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın MÜSİAD için yeni bir pazar olmadığını, bu bölgede güçlü partnerlere sahip olduklarını hatırlatan Güvercin, şunları kaydetti:

"Piyasaların daraldığı ihracatta sıkıntı yaşadığımız bu dönemde İran iş adamlarımız için ciddi bir kapı olabilir. İran ambargodan çıkmak üzere olan ve çok ciddi ihtiyaçları olan bir ülke. Mantıklı bir çalışmayla başarılı olunacağına inanıyoruz."

Güvercin sözlerini, "Bu ziyaretimizde, Türkiye olarak İran'da kendimizi daha iyi tanıtmamız gerektiğini gördük. Türk ekonomisinin çok sağlam olduğu, buraya birçok şey katabileceğini, muhataplarımıza en iyi şekilde anlatmamız gerekiyor. Bu bizim ihracat ve ekonomimiz için çok önemli. Biz bu konuda üzerimize düşeni yapacağız." diyerek tamamladı.