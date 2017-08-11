MÜSİAD heyeti Mescid-i Aksa’da cuma namazı kıldı

KUDÜS (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) heyeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine işgal altındaki Doğu Kudüs’e gerçekleştirdiği ziyarette, Mescid-i Aksa’da cuma namazı kıldı.

AA muhabirine açıklama yapan MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "Bugün MÜSİAD camiası olarak, Filistinli Müslüman kardeşlerimize destek amacıyla Mescid-i Aksa’dayız." dedi.



İsrail’in Filistinli Müslümanlara yönelik ihlallerine tepki gösteren Kaan, "İsrail’in yapmış olduğu bu zorbalığa karşı Müslüman kardeşlerimizin yanında olmak için buraya geldik. Yaklaşık bir ay önce Beyazıt Meydanı’nda nasıl toplandıysak, Mescid-i Aksa’da da toplanacağız demiştik. Bu amaçla da bugün buradayız." ifadelerini kullandı.

Kaan, burada İsrail’in Filistinlilere yönelik ihlallerine şahit olduklarını belirterek, "İsrail güçlerinin zorba uygulamaları ve Mescid-i Aksa’nın giriş-çıkışlarında yaptığı kontrolleri gördük. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa’ya yönelik bu zorbalığı kabul etmiyoruz." şeklinde konuştu.



Dünya Müslümanlarına çağrıda bulunan Kaan, "Mescid-i Aksa’yı karanlıktan aydınlığa çıkaracak olan kandilde bir damla yağ olmalıyız. Bütün Müslüman kardeşlerimize sesleniyorum. Herkes Mescid-i Aksa’yı ziyaret etsin, buralara sahip çıksın." dedi.



Kaan, iş adamlarının da Kudüs'e sahip çıkması gerektiğini belirterek, "Bir iş adamları örgütü olarak dünyadaki Müslüman iş adamlarına sesleniyorum. Burada bizim yapacağımız ilk iş, İslam iktisadını daha fazla ön plana çıkararak Müslümanlara daha fazla iş yapmak ve onları iktisaden güçlendirmek olmalıdır. Daha sonra mazlum Filistin halkını İsrail’e karşı güçlü hale getirmek de diğer vazifemiz olmalıdır." diye konuştu.



Genel başkan yardımcıları, yönetim kurulu üyeleri, yurtiçi-yurt dışı şube başkanları ve sektör kurulu başkanlarının bulunduğu yüzü aşkın iş adamından oluşan MÜSİAD heyeti, iki günlük El-Halil ve Kudüs ziyaretlerini tamamlayarak bu akşam Türkiye’ye dönüş yapacak.

