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MÜSİAD Hollanda'da üç şube açtı

- Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Genel Başkanı Kaan: - "Bu, MÜSİAD'ın İstanbul'da küçük bir ofisle başlayan yolculuğunun nerelere vardığının bir göstergesi ve Türkiye adına gurur verici bir başarıdır" - "Derneğin Hollanda'da olmasının hem Avrupa'daki ticari ilişkileri açısından hem de üyelerimizin büyümesi ve gelişmesi açısından önemli olduğunu düşünüyoruz"

MÜSİAD Hollanda'da üç şube açtı

LAHEY (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Hollanda'nın Lahey, Rotterdam ve Utrecht kentlerinde şube açtı.

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, açılışların ardından Amsterdam'da bir otelde basın toplantısı düzenledi. Kaan, buradaki konuşmasında, MÜSİAD olarak 24 yılda Avrupa'da 11 farklı ülkede 24 noktaya ulaştıklarını söyledi.

Bugün Lahey, Utrecht, Rotterdam şubelerini açarak bu ülkedeki şube sayılarını da 4'e yükselttiklerini belirten Kaan, "Bu, MÜSİAD'ın İstanbul'da küçük bir ofisle başlayan yolculuğunun nerelere vardığının bir göstergesi ve Türkiye adına gurur verici bir başarıdır." dedi.

Yurt dışı ağlarını genişletmek için yoğun çaba sarf ettiklerini dile getiren Kaan, "Ekonomi diplomasisini genişletmek noktasında önemli hizmetler veriyoruz. Diğer ülkelerle ticari ilişkilerimizi geliştirmeyi, dolayısıyla Türkiye ekonomisine katkı sunabilmeyi öngörüyoruz." ifadesini kullandı.

Kaan, Türkiye ile Hollanda arasındaki ilişkilerin uzun yıllara dayandığına işaret ederek, şunları söyledi:

"Hollanda'daki 4 şubemizle birlikte, ticari diplomasiyi ve ilişkileri büyüteceğimizi düşünüyoruz. Derneğin Hollanda'da olmasının hem Avrupa'daki ticari ilişkileri açısından hem de üyelerimizin büyümesi ve gelişmesi açısından önemli olduğunu düşünüyoruz."

Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Alper Yüksel de "Türkiye ve Hollanda arasındaki ilişkiler, iki ülkenin dünyanın en büyük ekonomiler arasında olması ve Hollanda'da yaşayan yarım milyona yakın insanımızın olması değerlendirildiğinde bugün yapılan açılışlar çok önemli." dedi.

Toplantının ardından gala düzenlendi. Etkinliğe, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Mehmet Köse, Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosu Tolga Orkun, MÜSİAD'ın yurt dışındaki şubelerinin başkanları ve çok sayıda iş adamı katıldı.

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