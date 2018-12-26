MÜSİAD Irak'ta iki şube açacak

ERBİL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Şubat 2019'da Irak'ın Bağdat ve Erbil vilayetlerinde iki şube açarak 90 ülkedeki şube sayısını 220'ye çıkaracak.

Erbil'de temaslarda bulunan MÜSİAD Yurt Dışı Teşkilatlanma Başkanı İbrahim Uyar, AA muhabirine Irak'ın başkenti Bağdat ve Erbil'deki izlenimleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Irak ve Türkiye arasındaki ticaret hacminin artırılması planı çerçevesinde Bağdat ve Erbil'de gelecek yıl şube açacaklarını, böylece 90 ülkedeki toplam şube sayılarının 220'ye ulaşacağını belirten Uyar, "MÜSİAD olarak iki ay içerisinde Bağdat ve Erbil şubelerimizi açacağız. MÜSİAD Irak olarak üst bir çatı yapılanmayı düşünüyoruz." dedi.

Uyar, "Burada Türk ürünleri çok yaygın. Bağdat ve Erbil halkı Türk ürünlerini almak istiyor. Bunların daha fazla burada satışını sağlayacağız. Karşılıklı yatırımcı getirmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Burada müthiş bir Türkiye ve Erdoğan sevdasını gözlemledik"

Türkiye sevgisini tüm dünyaya yaymak istediklerini dile getiren Uyar, şunları söyledi:

"Burada halk ve ticaret odalarıyla görüştüğümüzde müthiş bir Türkiye ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan sevdasını gözlemledik. Türkiye sevgisini geliştirmek istiyoruz. Bunu da ticaretle yapmak istiyoruz."

İbrahim Uyar, Irak'ta Türk iş adamları için önemli yatırım fırsatları bulunduğunu ve ekonomik ilişkilerin gelişmesinin bölgenin kalkınması için çok önemli olduğunu ifade etti.

İkili ticari ilişkileri artırmak için Irak'ı bir bütün olarak gördüklerinin altını çizen Uyar, "İki ülkenin kültürel ve tarihe dayalı uzun süreli bir ilişkisi var. Bunu ticari ilişkileri geliştirerek daha iyi bir noktaya getirmek istiyoruz. Irak'ın Türkiye ile ilişkilerini ticari olarak geliştirerek bunun siyasete de yansıyacağını düşünüyoruz. Karşılıklı yatırımların artmasını istiyoruz." diye konuştu.

- "Bağdat'ta yaklaşık 3 milyon ek konuta ihtiyaç var"

MÜSİAD Yurt Dışı Teşkilatlanma Başkanı, Bağdat'ta ciddi anlamda konut ihtiyacı olduğunu tespit ettiklerini de aktardı.

Uyar, "Bağdat'ta yaklaşık 3 milyon ek konuta ihtiyaç var. Buradaki fırsatları belirleyip Türkiye'den buraya yatırımcı getirmek istiyoruz. Türk ürünlerinin markette daha yaygın olmasını istiyoruz." dedi.