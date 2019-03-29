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MÜSİAD SAMEKS mart ayı verileri

- SAMEKS Bileşik Endeksi, martta bir önceki aya göre 2,8 puan artarak 48,0 seviyesine yükseldi

MÜSİAD SAMEKS mart ayı verileri
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İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), martta bir önceki aya göre 2,8 puan artarak 48,0 değerine yükseldi.

MÜSİAD tarafından hazırlanan SAMEKS'in Mart 2019 sonuçları açıklandı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, martta bir önceki aya göre 2,8 puan artarak 48,0 değerine çıktı.

Aynı dönemde Hizmet Endeksi 3,3 puan artarak 48,7 seviyesine, Sanayi Endeksi de 1,3 puan yükselerek 46,8 seviyesine ulaştı.

Endekste gözlenen belirgin toparlanmaya karşın, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış endeksin 50 referans değerinin altında yer alması, ekonomik aktivitedeki durgunluğun mart ayında da sürdüğüne işaret etmektedir.

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MÜSİADSAMEKS
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