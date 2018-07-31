MÜSİAD SAMEKS temmuz ayı verileri

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), temmuzda bir önceki aya göre 3 puan azalarak 51,1'e geriledi.



MÜSİAD tarafından hazırlanan SAMEKS'in Temmuz 2018 sonuçları açıklandı.



Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, temmuzda bir önceki aya göre 3 puan azalışla 51,1 seviyesinde gerçekleşti.



Söz konusu dönemde Hizmet Endeksi 5,3 puan azalarak 50,7 puan, Sanayi Endeksi ise 0,5 puanlık artışla 52,1 puan oldu.



Böylece mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, 51,1 puanlık değeri ile bu aya ilişkin ekonomik aktivitede canlılığın devam ettiğine işaret etti.