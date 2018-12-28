Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Bursa Trabzon dünya beyaz kürt
Poşetler 25 kuruş
Poşetler 25 kuruş
Yerli üretene indirim
Yerli üretene indirim
Havlu yüz güldürdü
Havlu yüz güldürdü
Toparlanma bekliyoruz
Toparlanma bekliyoruz
Ticarette sigorta devri
Ticarette sigorta devri

MÜSİAD'dan çimento zammına tepki

- MÜSİAD İnşaat Sektör Kurulu Başkanı Reha Yeltekin: -"Çimentoya yapılan zammın hiçbir gerekçesi yok. Çimentoya 2018 yılında yüzde 40’a yakın zam yapılmışken ve gevşeyen kurlarla beraber indirim beklerken, yapılan bu zamma anlam veremedik"

MÜSİAD'dan çimento zammına tepki
banner17

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İnşaat Sektör Kurulu Başkanı Reha Yeltekin, gelecek yıl için çimentoya yapılan zammın hiçbir gerekçesi olmadığını belirterek, “Çimentoya 2018 yılında yüzde 40’a yakın zam yapılmışken ve gevşeyen kurlarla beraber indirim beklerken, yapılan bu zamma anlam veremedik. “ ifadesini kullandı.

Yeltekin, yaptığı yazılı açıklamada, “Enflasyonla Topyekün Mücadele” kapsamında birçok üründe indirime gidilirken, çimento üreticilerinin “Enflasyonla Topyekün Mücadele” kapsamında belirlenen sürenin dolması ile birlikte, 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere fiyatlara yüzde 35 ile 40 arasında değişen oranda zam yaptığına dikkati çekti.

Çimento maliyetinin inşaat maliyetinin yüzde 7-8’i kadar olduğunu ve inşaat sektörünün zor günler geçirdiğini dile getiren Yeltekin, şu dönemde bu zam kararı ile sektöre ilave ağır yük yüklemenin doğru olmayacağını kaydetti.

Yeltekin, Türkiye’de bir çimento kartelinin oluştuğuna ve firmaların farklı zamanlarda farklı oranlarda fiyat artışı açıklayarak rekabet hukukunun önüne geçmeye çalıştığına işaret ederek, alternatifi olmayan ürünlere yapılan zamların sektörü çaresiz bıraktığını bildirdi.


-"Hükumetin devreye girmesini bekliyoruz"


Hükumetin devreye girmesini ve fahiş zam oranlarına müdahil olmasını beklediklerini belirten Yeltekin, “İnşaat sektörü tüm maliyet baskısına rağmen 2018’de satış fiyat artışına gitmedi. Bu zamla sektör çok daha zor durumda kalır.” değerlendirmesinde bulundu.

Yeltekin, ayrıca çimento zammının bir tek betonu değil, sıva ve dış cephe dahil birçok ürünü etkileyeceğini de dile getirdi.

Bu zammın hiçbir gerekçesi olmadığını belirten Yeltekin, “Çimentoya 2018 yılında yüzde 40’a yakın zam yapılmışken ve gevşeyen kurlarla beraber indirim beklerken, yapılan bu zamma anlam veremedik. “ ifadesini kullandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ÇimentoInşaat SektörüMÜSİAD
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1