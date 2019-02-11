MÜSİAD'dan eğitimin sorunlarına çözüm önerileri

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Danışmanlık ve Eğitim Sektör Kurulu'nun düzenlediği Özel Öğretim Kurulları Çalıştayı'nda, eğitim konusunda öne çıkan sorunlara ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, MÜSİAD Danışmanlık ve Eğitim Sektör Kurulu tarafından derneğin genel merkezinde "Özel Öğretim Kurulları Çalıştayı" düzenlendi.

MÜSİAD Danışmanlık ve Eğitim Sektör Kurulu Başkanı Abdulkadir Sıcakyüz’ün öncülüğünde düzenlenen çalıştayda, özel eğitim kurslarının kapanması, istihdam, müfredatın sadeleştirilmesi, ortak çatı altında birleşme, meslek eğitimi, kamu ile eşit şartların oluşumu, sınav sistemi, hizmet ihracatı, denetim, yabancı ortaklığı ve temel liselerin kapatılması gibi konular ele alındı.

Çalıştayda, öğrencilerin özel eğitime dahil edilmesi için verilen teşvik burslarının yeterliliğinin daha iyi bir düzeyde olması gerektiği vurgulandı.



SGK maliyetlerinin tamamının devlet tarafından karşılanmasının öncelikle özel eğitim kurumlarının çalışma sistemini rahatlatacağı belirtilen çalıştayda, bu durumun ailelerin özel eğitime daha sıcak bakmasının önünü açacağı ve öğrencilerin özel öğretim kurumlarının imkanlarından daha kolay bir ekonomik koşulla faydalanabileceği kaydedildi.

Çalıştayda ele alınan bir diğer konu ise müfredatın iyileştirilmesi oldu.

Özel eğitim kurumları himayesinde daha başarılı bireylerin yetişmesi adına yapılacak çalışmalar için eğitimcilerin daha nitelikli olması gerektiği vurgulanan çalıştayda, özel eğitim kurumları ile beraber öğretmenlerin eğitilmesi için yapılacak çalışmaların fayda sağlayacağı ve bunun öğrencilere olumlu sirayet edeceği aktarıldı.

Çalıştayda, devlet desteği ile öğretmenlerin özel eğitim kurumlarında yetiştirilmesinin bir ihtiyaç olduğu düşüncesinde mutabık kalındığı, bunun, müfredatın yeniden tasnifi ve eğitimin iyileşmesinin önünü açacağı vurgulandı.

MÜSİAD Özel Eğitim Çalışma Grubu Başkanı Yusuf Yalçın, Türkiye genelinde bine yakın temel lisenin faaliyet gösterdiğini belirterek, "Öğrencilerin sınavlara hazırlık talepleri sürdüğü müddetçe temel liselerin ardından bir de özel öğretim kurslarının kapatılması durumunda merdiven altı eğitim kat kat artarak sürecektir." ifadesini kullandı.

MÜSİAD Danışmanlık ve Eğitim Sektör Kurulu Başkanı Abdülkadir Sıcakyüz de sektör temsilcilerinin katkısı ile bir rapor hazırlanacağını ve söz konusu raporun ilgili kurumlarla paylaşılacağını aktardı.

Sıcakyüz, sektör temsilcilerinin çalıştayda dile getirdiği "MÜSİAD öncülüğünde bir platformun kurulması" için gerekli hazırlıkları yapacağını ve bu yapının en kısa sürede hayata geçirileceğini bildirdi.