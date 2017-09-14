MÜSİAD'tan Gürcü öğrencilere destek

TİFLİS (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Tiflis Şubesi, Gürcistan'ın çeşitli bölgelerinden ilkokul çocuklarına destek amacıyla başkent Tiflis'te etkinlik düzenledi.

Tiflis'teki bir çocuk eğlence merkezinde düzenlenen programa, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü, MÜSİAD Tiflis Ofisi Başkanı Mustafa Özgür Yücel ile MÜSİAD Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Programda, ihtiyaç sahibi öğrencilere okul kıyafeti, okul araç gereçleri ve ayakkabı dağıtılırken, MÜSİAD üyesi Prof. Dr. Ramazan Aktaş tarafından da kulak, göz, diş ve sağlık taraması yapıldı.

Büyükelçi Gümrükçü de çocuklarla sohbet ederek, onlarla yemek yedi.

Etkinliğin ardından AA muhabirine konuşan MÜSİAD Tiflis Ofisi Başkanı Yücel, geçen sene de benzer bir organizasyon düzenlediklerini ifade ederek, "Gürcistan'da yaşayan çocuklara okul öncesi moral olsun diye böyle bir etkinlik yaptık." dedi.

MÜSİAD olarak bu tarz programlara devam edeceklerini dile getiren Mustafa Özgür Yücel, amaçlarının çocuklara destek vermek, onları mutlu etmek olduğunu dile getirdi.