Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape riva Koza Holding Yılmaz İnşaat
Ön siparişe sunuldu
Ön siparişe sunuldu
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Hamsi tezgahta 15 lira
Hamsi tezgahta 15 lira

Müslüm Gürses’e saygı konseri

- Ustaya saygı konserinde ünlü sanatçılar Müslüm Gürses için sahne aldı

Müslüm Gürses’e saygı konseri

İSTANBUL (AA) - Klarnet Festivali kapsamında düzenlenen ustaya saygı konserlerinde Müslüm Gürses anıldı.

Bostancı Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirilen konserde Müslüm Gürses’in sevilen şarkıları ünlü sanatçılar tarafından seslendirildi.

Orkestra şefliğini İskender Paydaş’ın yaptığı konserde, Serkan Çağrı, İntizar, Öykü Gürman, Yonca Lodi, Hakan Aysev, Burhan Bayar, Şebnem Keskin, Aslı Demirer, İpek Açar, Ozan Ünlü ve Alişan Göksü gibi isimler sahne aldı.

Konsere, Müslüm Gürses’in eşi Türk sinema ve ses sanatçısı Muhterem Nur da katıldı.

Nur, etkinliği gerçekleştiren Serkan Çağrı ve tüm sanatçılara teşekkür etti. Konuşmaların ardından Serkan Çağrı da Muhterem Nur’a çiçek ve plaket takdim etti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Alişan GöksüAslı DemirerBurhan BayarHakan Aysevİntizarİpek Açarİskender PaydaşKlarnet FestivaliMüslüm GürsesOzan ÜnlüÖykü GürmanSerkan ÇağrıŞebnem KeskinYonca Lodi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5