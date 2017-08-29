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Müslüman Ahmediye Cemaati'nin Cezayir'deki lideri gözaltına alındı

CEZAYİR (AA) - Cezayir İnsan Hakları Derneği, Müslüman Ahmediye Cemaati'nin Cezayir'deki lideri Seyyid Muhammed Fali'nin gözaltına alındığını duyurdu.Dernek Başkanı Salih Dabur, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Müslüman Ahmediye...

Müslüman Ahmediye Cemaati'nin Cezayir'deki lideri gözaltına alındı

CEZAYİR (AA) - Cezayir İnsan Hakları Derneği, Müslüman Ahmediye Cemaati'nin Cezayir'deki lideri Seyyid Muhammed Fali'nin gözaltına alındığını duyurdu.

Dernek Başkanı Salih Dabur, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Müslüman Ahmediye Cemaati'nin Cezayir sorumlusu Fali'nin, Niame vilayetine bağlı Ayn es-Safra bölgesinde annesinin evinde gözaltına alındığını ifade etti.

Dabur, Diyanet İşleri Bakanı Muhammed İsa'nın tasvip etmediği inançları nedeniyle Fali'nin halihazırda birkaç davadan yargılandığını savundu.

Cezayir Diyanet İşleri Bakanı İsa da cemaate yönelik suçlamaların dini ritüelleriyle ilgili olmadığını, ruhsatsız faaliyetler gerekçesiyle yapıldığını açıklamıştı.

Cezayir İnsan Hakları Derneği'nin verilerine göre, 2 binden fazla mensubu bulunan cemaatten 2016'nın başından bu yana yaklaşık 280 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Cezayir emniyet birimleri son zamanlarda Ahmediye mensuplarına yönelik kovuşturmalar yürütürken, Uluslararası Af Örgütü, geçen haziran ayında Cezayirli yetkililere "inanç hürriyetine zarar verdiği" gerekçesiyle cemaat mensuplarına yönelik kovuşturmalarını durdurması çağrısında bulunmuştu.

Müslüman Ahmediye Cemaati'nin (Kadıyanilik), 1889'da Hindistan'ın Pencap bölgesinin Kadiyan köyünde Mirza Gulam Ahmed tarafından kurulduğu ifade ediliyor. Cemaatin mensupları Ahmed'in beklenen Mehdi olduğuna inanıyor.


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Anahtar Kelimeler:
AhmediyeCezayirSeyyid Muhammed
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