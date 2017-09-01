Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Saint-Guilhem-le-Desert İsmail Kartal cep telefonu yasağı
Bayburt'a ne yapsak azdır
Bayburt'a ne yapsak azdır
Artık dünyaya açıldı
Artık dünyaya açıldı
Dünyadan az tüketiyoruz
Dünyadan az tüketiyoruz
Bilinmeyen numaraya son
Bilinmeyen numaraya son
Eğitim masrafı beşikte başlıyor
Eğitim masrafı beşikte başlıyor

"Müslüman kardeşlerimiz bayramı yaşayamıyor"

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz: - "Maalesef Arakan, Suriye, Filistin ve dünyanın farklı yerlerinde Müslüman kardeşlerimiz bayramı yaşayamamaktadır. Izdırap içindeki kardeşlerimiz bizden destek ve dua beklemektedir. Maddi ve manevi desteklerimizle yanlarında olmaya devam edeceğiz"

BİTLİS (AA) - AK Parti̇ Genel Başkan Yardımcısı ve Bitlis Milletvekili Vedat Demi̇röz, Arakan, Suriye, Filistin ve dünyanın farklı yerlerindeki Müslümanların bayramı yaşayamadığını, ızdırap içinde destek ve dua beklediklerini bildirdi.

Demiröz, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, cömertlik, dayanışma ve birlikteliğin temsili olan Kurban Bayramı'nı kutlayarak, bayramın tüm İslam alemi ve insanlık için barış, kardeşlik ve huzura vesile olması dileğinde bulundu.

Bayramların birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunun pekiştiği, dayanışmanın en üst seviyede olduğu günler olduğunu vurgulayan Demiröz, bayramın Bitlis ve ülke için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

- "Nerede bir mazlum varsa yanında olacağız"

Milletin, her daim mazlumun yanında olan büyük bir medeniyetin temsilcisi olduğunu bildiren Demiröz, mesajında şunları kaydetti:

"Tarih boyunca bu ruhla yaşamış, başka ülkelere ve halklara asla çıkar nazarıyla bakmamış olan necip milletimiz, her zaman mazlumun yanında yer alan büyük bir medeniyetin temsilcisi ve çok geniş bir gönül coğrafyanın umududur. Maalesef Arakan, Suriye, Filistin ve dünyanın farklı yerlerinde Müslüman kardeşlerimiz bayramı yaşayamamaktadır. Izdırap içindeki kardeşlerimiz bizden destek ve dua beklemektedir. Maddi ve manevi desteklerimizle yanlarında olmaya devam edeceğiz. Nerede bir mazlum varsa yanında olacağız. "

Demiröz, mesajında, birlik ve bütünlük içinde milletçe hep birlikte emin adımlarla 2071 hedeflerine yürüdüklerini belirterek, "Bizler millet aşkıyla yalnızca ülkemizin sevdasıyla vazifemizi yerine getiriyoruz. El birliğiyle ülkemizi daha iyi seviyelere taşımak için tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AK Parti̇ Genel Başkan Yardımcısı Ve Bitlis Milletvekili Vedat Demi̇rözKurban BayramıMesaj
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5