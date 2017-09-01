"Müslüman kardeşlerimiz bayramı yaşayamıyor"

BİTLİS (AA) - AK Parti̇ Genel Başkan Yardımcısı ve Bitlis Milletvekili Vedat Demi̇röz, Arakan, Suriye, Filistin ve dünyanın farklı yerlerindeki Müslümanların bayramı yaşayamadığını, ızdırap içinde destek ve dua beklediklerini bildirdi.

Demiröz, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, cömertlik, dayanışma ve birlikteliğin temsili olan Kurban Bayramı'nı kutlayarak, bayramın tüm İslam alemi ve insanlık için barış, kardeşlik ve huzura vesile olması dileğinde bulundu.

Bayramların birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunun pekiştiği, dayanışmanın en üst seviyede olduğu günler olduğunu vurgulayan Demiröz, bayramın Bitlis ve ülke için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

- "Nerede bir mazlum varsa yanında olacağız"

Milletin, her daim mazlumun yanında olan büyük bir medeniyetin temsilcisi olduğunu bildiren Demiröz, mesajında şunları kaydetti:

"Tarih boyunca bu ruhla yaşamış, başka ülkelere ve halklara asla çıkar nazarıyla bakmamış olan necip milletimiz, her zaman mazlumun yanında yer alan büyük bir medeniyetin temsilcisi ve çok geniş bir gönül coğrafyanın umududur. Maalesef Arakan, Suriye, Filistin ve dünyanın farklı yerlerinde Müslüman kardeşlerimiz bayramı yaşayamamaktadır. Izdırap içindeki kardeşlerimiz bizden destek ve dua beklemektedir. Maddi ve manevi desteklerimizle yanlarında olmaya devam edeceğiz. Nerede bir mazlum varsa yanında olacağız. "

Demiröz, mesajında, birlik ve bütünlük içinde milletçe hep birlikte emin adımlarla 2071 hedeflerine yürüdüklerini belirterek, "Bizler millet aşkıyla yalnızca ülkemizin sevdasıyla vazifemizi yerine getiriyoruz. El birliğiyle ülkemizi daha iyi seviyelere taşımak için tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.