Müslüman olan Etiyopyalı genç kıza Türk usulü düğün

KAYSERİ (AA) - Etiyopyalı Rebeta Girma (23), ülkesine çalışmak için gelen ve sosyal medya hesabı üzerinden tanışıp aşık olduğu Gökhan Deliktaş (27) sayesinde önce Müslümanlığı seçti, sonra da Türk genci ile hayatını birleştirdi.

Bir fabrikada çalışmak için 4 yıl önce Kayseri'den Etiyopya'ya giden Deliktaş, burada sosyal medya hesabı üzerinden tanışıp gönül verdiği Girma ile evlenme kararı aldı.

Hristiyan olan Girma, önceden de bilgi sahibi olduğu İslamiyet'i, aşık olduğu ve evlilik teklifini kabul ettiği Deliktaş’tan detaylıca öğrenince Müslüman olmak istedi.

Deliktaş'ın memleketi Kayseri'ye gelen ve burada İl Müftülüğünde ihtida törenine katılarak Müslüman olan Girma, "Rabia" adını aldı. Girma ve Deliktaş, daha sonra Kayseri'de Türk usulü düğünle evlendi.

Gökhan Deliktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aşık olduğu eşinin Müslümanlığı seçmesinden gurur duyduğunu söyledi.

Kayseri’den Etiyopya'ya iş için gittiğini aktaran Deliktaş, şunları kaydetti:

"Etiyopya’da 4 yıl çalıştım. Bu 4 yıl içerisinde Rabeta Girma ile internet üzerinden tanıştık. 6 ay konuşmamız oldu ve ilişkimiz başladı. 3,5 sene arkadaşlığımız sürdü. Sonra ailesiyle görüşüp rızasını aldık. Kendi ailemin de rızasını aldım. Böylece Etiyopya’da resmi nikah gerçekleştirdik. Ardından Türkiye’ye geldik. Kayseri’de oturumunu da aldıktan sonra inşallah bir ömür burada birlikte yaşayacağız."

Etiyopyalı bir gelin getireceği için ailesinin önce şaşırdığını fakat zamanla alıştıklarını dile getiren Deliktaş, "Hiç beklenmedik bir şeydi bu ama çok da sevdiler. Şimdi göz nuru, el üstünde tutuluyor. Benden bile daha çok seviliyor diyebilirim." dedi.

Eşinin daha önce de İslamiyet'e sıcak baktığını vurgulayan Deliktaş, "Müslümanlığa zaten meyilliydi. Benim Müslüman olduğumu biliyordu. Etiyopya'da da Hristiyanlar ve Müslümanlar çok iç içe. Müslümanlara karşı çok saygılılar. Beni de sevdiği için Müslümanlığa geçti ve hepimiz mutluyuz çok şükür." diye konuştu.

Rabia Deliktaş da "Bugün bizim düğünümüz, Müslüman oldum ve çok mutluyum. Kendi annem babam gibi eşimin annesi babasını da çok seviyorum." ifadesini kullandı.

Anne Yasemin Deliktaş (55) ise gelinleri yabancı olduğu için önce karşı çıkmaya çalıştıklarını fakat zamanla çok sevdiklerini dile getirerek, "Oğlumuz evleneceğini söyleyince dinini sorduk, Hristiyan olduğunu öğrendik. O da Müslüman olacağını söylemiş zaten. Kayseri’ye gelince İl Müftülüğünde Müslümanlığı kabul etti. Mutluyuz şu anda. Gökhanım neyse gelinim de o benim için." dedi.