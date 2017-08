"Müslüman sorunu" ifadesini kullanan İngiliz köşe yazarına tepki

LONDRA (AA) - İngiltere’deki Yahudi ve Müslüman sivil toplum örgütleri, ülkenin "Müslüman sorunu" olduğu ifadesini kullanan köşe yazarını Bağımsız Basın Standartları Örgütüne (IPSO) şikayet ederken,107 milletvekili de yayımladıkları açık mektupla yazının yayınlandığı gazetenin Müslümanlara karşı nefreti körüklediğini kaydetti.

İngiltere’nin en yüksek tirajlı gazetesi The Sun’ın eski siyaset editörü Trevor Kavanagh’ın önceki gün yayımlanan köşe yazısında kullandığı “Müslüman sorunu” ifadesi ülkedeki Müslüman ve Yahudi sivil toplum örgütlerinin tepkisini çekti.

Board of Deputies of British Jews, Faith Matters ve Tell Mama adlı örgütler, Kavanagh'ın makalesini yazdıkları ortak dilekçeyle IPSO'ya şikayet etti.



Dilekçede, Kavanagh’ın "Müslüman sorunu" tanımlamasının, Nazi Almanyası’ndaki "Yahudi sorunu" bakışına benzediğine dikkat çekilen dilekçede, bunun kaygı verici örnek teşkil ettiği belirtildi.



Nazi yönetiminin “Yahudi sorunu”na soykırıma varan "nihai çözüm" ile son vermeye giriştiği hatırlatılan dilekçede, IPSO’nun söz konusu yazıyı kınaması ve The Sun gazetesinin de özür dilemesi istendi.

İngiltere'de gazete ve dergilerin yayınlarında etik standartlara riayet edilmesini sağlamakla sorumlu IPSO, basın kuruluşlarına 1 milyon sterline kadar para cezası verebiliyor. Eski bir hakimin başkanlığındaki yönetim kurulu basın profesyonellerinden oluşuyor.

Şikayet edilen köşe yazarı Kavanagh da IPSO'nun yönetim kurulunda bulunuyor.

- Milletvekillerinden mektup

Öte yandan ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin Müslüman kadın milletvekili Naz Shah öncülüğünde 107 milletvekili yayımladıkları açık mektupla The Sun'ı eleştirdi.



İşçi Partisi, Muhafazakar Parti, Liberal Demokrat Parti ve Yeşil Parti’den milletvekillerinin imza attığı mektupta, "Bir köşe yazarının 21. yüzyılda bir azınlık için Nazi terminolojisi kulanması şoke edici.” ifadesi kullanıldı.



Müslümanların aşırı sağ grupların hedefinde olduğu anımsatılan mektupta, "Bu makalenin yayımlanması sadece Müslümanlara yönelik nefret ve düşmanlığı körükleme girişimi olarak görülebilir." ifadesine yer verildi.

- “Bu yanlış, tehlikeli ve kınanmalı"

İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, makalenin İslamofobiyi teşvik ettiğine işaret ederek, “Bu yanlış, tehlikeli ve kınanmalı.” değerlendirmesinde bulundu.

Milletvekillerinin açık mektubuna destek veren Corbyn, "İngiltere’de Müslümanlara karşı işlenen suçlar artarken bütün topluluklarla dayanışma içinde olmalı ve nefretin bizi bölmesine izin vermemeliyiz.” ifadelerini kullandı.

- "Dile getirilmeyen korku"

Trevor Kavanagh, tepki çeken makalesinde, İslam'ı Avrupa'yı ve İngiltere'yi birbirine bağlayan ancak "dile getirilmeyen korku" olarak nitelendirmişti.

"Sorun, kitlesel göçe kapıları açan ve bunu eleştirenlere 'ırkçı' diyen Tony Blair ile başladı. Afrika, Afganistan ve Pakistan'dan bir milyon civarında sığınmacı alan Şansölye Angela Merkel tarafından da büyütüldü." ifadelerini kullanan Kavanagh, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının ardından bu sorunun çözülmesi çağrısı yapmıştı.

Kavanagh yazısını, "Yakında, göçün kontrolünü yeniden ele alacağız. O vakit Müslüman sorunu hakkında ne yapacağız?" şeklinde bitirmişti.