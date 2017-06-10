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"Müslüman ülkeler ticaretlerinin onda birini birbirleriyle yapıyor"

- HAKSİAD Başkanı Azboy: - "Batı ülkeleri ticaretlerinin üçte ikisinden fazlasını, Müslüman ülkeler ise ticaretlerinin ancak onda birini birbirleriyle yapıyor" - "Ortak ticaret ağları oluşturmadan İslam dünyasını kuşatan zincirleri kırmamız mümkün değil"

DİYARBAKIR (AA) - Hak Sanayici ve İş Adamları Derneği (HAKSİAD) Başkanı Ramazan Azboy, "Batı ülkeleri ticaretlerinin üçte ikisinden fazlasını, Müslüman ülkeler ise ticaretlerinin ancak onda birini birbirleriyle yapıyor." dedi.

Azboy, Yenişehir İlçesindeki Öğretmenevi'nde kentteki iş adamlarıyla bir araya geldiği iftar programında, HAKSİAD olarak ahlaklı iş yapma kuralıyla hareket ettiklerini belirtti.

Önemli işler yapan ülkeye ve bölgeye kazanımlar sağlayan bireyler olduklarını ifade eden Azboy, "Yaptığımız işlerde unutmamamız gereken gereken bir şey var Allah'ın huzuruna çıktığımızda hesap verebilmek için sorumluluğumuzu unutmadan hareket etmek zorundayız. İktisadi büyüme bizim için önemli bir konu fakat, bu tek başına yeterli değil. Asıl olan iktisadi büyümenin yanı sıra bunun adil paylaşımı ve toplumsal refah artışıdır." diye konuştu.

Yatırımcıların yüksek faiz ödeyerek, yatırım yapma riskini göze almadıklarını anlatan Azboy, şunları söyledi:

"Üretimi sürükleyen ticarettir. Batı ülkeleri ticaretlerinin üçte ikisinden fazlasını, Müslüman ülkeler ise ticaretlerinin ancak onda birini birbirleriyle yapıyor. Ortak ticaret ağları oluşturmadan İslam dünyasını kuşatan zincirleri kırmamız mümkün değil. Gençleri çalışmaya üretmeye ve üretim aşamalarına daha fazla dahil olmaya teşvik etmeliyiz. Girişimci gençler yetiştirmeye önem vermeli bu konuda adımlar atmalıyız."


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DiyarbakırHAKSİADTİCARET
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