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"Müslüman ülkelerin liderleri artık müdahale etmeli"

- Arakanlı insan hakları aktivisti Ahammed: - "Müslüman ülkelerin liderlerinin artık bir araya gelerek duruma müdahale etmeleri gerekir. Eğer BM'nin 'Barış getireceğiz' sözünü bekleyerek bir şey yapmazlarsa Arakan'da daha çok Müslüman ölür" - "Myanmar yönetimi, Rohingya Müslümanlarına soykırım ile hem Müslümanları yok etmek hem de bölgedeki yeraltı kaynaklarına el koymak istiyor" - "Cumhurbaşkanı Erdoğan kim olursa olsun haksızlığa uğrayanları her zaman savunan ve yanında olan birisi. Diğer Müslüman ülkelerin liderlerinin Erdoğan'ın bu cesaretini örnek alması lazım"

AMSTERDAM (AA) - ABDULLAH AŞIRAN - Hollanda'da yaşayan Arakanlı insan hakları aktivisti Sazaat Ahammed, Müslüman ülkelerin liderlerinin artık bir araya gelerek Myanmar'ın Arakan eyaletindeki duruma müdahale etmesini istedi.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da ailesiyle yaşayan Arakanlı Müslüman ve insan hakları aktivisti Ahammed, Arakanlı Müslümanların maruz kaldığı şiddete ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Myanmar yönetimi tarafından uygulanan baskı yüzünden 2000 yılında Hollanda'ya sığınmacı olarak geldiğini söyleyen Ahammed, yaklaşık 60 Arakanlı Müslüman'ın Hollanda'da yaşadığını aktardı.

Myanmar'daki Müslümanlara zulmün 70 yıl önce başladığını dile getiren Ahammed, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Myanmar yönetimi başlarda, bana yaptıkları gibi bir sebep uydurup soruşturma başlatarak Rohingya Müslümanlarını tutukluyor, işkence yapıyor ya da öldürüyorlardı. Müslüman ülkeleri, Myanmar yönetiminin yaptığı zulme sessiz kalınca 2012'den sonra Rohingya Müslümanlarına artık sebepsiz yere şiddet uygulayarak öldürmeye başladılar."

Arakan bölgesinde akrabalarının bulunduğunu kaydeden Ahammed, "Her gün görüştüğüm kız kardeşim ve kuzenim kayıp. Onlardan hiçbir şekilde haber alamıyorum." diye konuştu.

Ahammed, Myanmar yönetiminin, Müslümanlardan nefret ettiğini ifade ederek, "Myanmar yönetimi, kendi çıkarları için Arakan topraklarındaki Rohingya Müslümanlarına uyguladıkları soykırım ile hem Müslümanları yok etmek hem de bölgede bulunan yeraltı kaynaklarına el koymak istiyor." dedi.

- "BM bağlayıcı kararlar almalı"

Birleşmiş Milletler'in (BM) yıllardır kimsenin faydasına olmayan karar üstüne kararlar aldığını vurgulayan Ahammed, Arakan'daki soykırımın son bulması için BM'nin artık bağlayıcı kararlar çıkarması gerektiğini söyledi.

Uluslararası toplumun Rohingya Müslümanlarına duyarsız kaldığına işaret eden Ahammed, şöyle devam etti:

"Özellikle Müslüman ülkelerin liderlerinin artık bir araya gelerek duruma müdahale etmeleri gerekir. Müslüman ülkelerin liderleri eğer BM'nin 'Barış getireceğiz' sözünü bekleyerek bir şey yapmazsa Arakan'da daha çok Müslüman ölür. Onun için bu liderlerden ricam Allah rızası için kendi çıkarlarını bırakarak duruma müdahale etmeleridir. Yoksa ümmet bu durumdan kurtulamaz."

- Türkiye'ye teşekkür

Türkiye'nin Arakanlı Müslümanlara ilgi ve desteğine teşekkür eden Ahammed, "Türkiye devletinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kim olursa olsun haksızlığa uğrayanları her zaman savunan ve yanında olan birisi. Diğer Müslüman ülkelerin liderlerinin Erdoğan'ın bu cesaretini örnek alması lazım." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
ArakanHollandaMülteciMyanmarRohingya
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