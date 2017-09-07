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Muş'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

MUŞ (AA) - Muş'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik hava destekli operasyonda biri yaralı 5 terörist etkisiz hale getirildi, silah ve mühimmat ele geçirildi.Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerce 5 Eylül'de...

Muş'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

MUŞ (AA) - Muş'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik hava destekli operasyonda biri yaralı 5 terörist etkisiz hale getirildi, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerce 5 Eylül'de "Şehit Jandarma Üst Çavuş Serdal Uyanık 2017-78" operasyonunun icra edildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Muş Merkez Sağlık köyü güneyi Kalecikdağı Tepe bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik icra edilen hava destekli operasyonda, sözde Şenyayla gücüne mensup oldukları değerlendirilen biri yaralı 5 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Olay yerinde teröristlere ait, 5 kaleşnikof marka piyade tüfeği, 445 kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 18 kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü ile bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir."

Olayla ilgili adli işlemlerin başlatıldığı kaydedilen açıklamada, halkın huzur ve güvenliği için kent genelinde terörle mücadele kapsamındaki operasyonlarının kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.

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Anahtar Kelimeler:
MuşölüTerör Operasyonu
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