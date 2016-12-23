Muş'ta, AK Partili gençlerden polise sıcak çorba

MUŞ (AA) - AK Parti Muş İl Teşkilatı Gençlik Kolları üyeleri, dondurucu soğuğa rağmen görevlerini aksatmadan sürdüren ve kontrol noktalarında nöbet tutan güvenlik güçlerini ziyaret ederek, sıcak çorba ikramında bulundu.

Şehrin güvenliği için 7 gün 24 saat hizmet veren polislerle kontrol noktasında bir araya gelen gençler, terörü lanetleyerek birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamaya çalışan güvenlik güçlerinin yanında olduklarını belirten Gençlik Kolları Üyesi Üveys Topluk, herkesin bu bilinçle hareket etmesi gerektiğini söyledi. AK Parti Muş Gençlik Kolları olarak polislerin daima yanında olduklarını vurgulayan Topluk, şunları dile getirdi:

"Dondurucu soğukta sıcak çorba ikramında bulunduk. Tüm polis noktalarına da gidip çorba ikramında bulunacağız. Doğuluyuz, Kürt'üz ama aynı zamanda devlete canımızı malımızı, feda edecek Kürt'üz. Hiç kimse Kürtlük üzerinden provokasyon olayları yapmasın. Biz daima devletimizin ve polislerimizin yanındayız. Hiç kimse bu devleti bölemeyecek. Bu gençlik her zaman sizinledir."

Güvenlik güçleri ise gençlerin bu ince davranışından duydukları memnuniyeti ifade ederek, ikramdan ötürü teşekkür etti.