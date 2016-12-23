Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
En uzun gecede cirosu yüzde 75 arttı
En uzun gecede cirosu yüzde...
Üst yönetimde önemli değişiklik oldu
Üst yönetiminde önemli değişiklik oldu
İkinci defa dünya faktoringcilerinin başkanı oldu
Faktoringciler ikinci defa başkan seçti
Serbest piyasa elektrik tüketicisne büyük fırsat sağlayacak
Serbestlik elektrik için büyük fırsat
AB'den Gümrük Birliği açıklaması
Güncelleştirme faydalı olacak

Muş'ta, AK Partili gençlerden polise sıcak çorba

- AK Parti Muş İl Teşkilatı Gençlik Kolları üyeleri, soğuk havada nöbet tutan polisleri ziyaretlerinde çorba ikram etti - Gençlik Kolları Üyesi Topluk: - "Doğuluyuz, Kürt'üz ama aynı zamanda devlete canımızı malımızı, feda edecek Kürt'üz. Hiç kimse Kürt'lük üzerinden provokasyon olayları yapmasın"

Muş'ta, AK Partili gençlerden polise sıcak çorba

MUŞ (AA) - AK Parti Muş İl Teşkilatı Gençlik Kolları üyeleri, dondurucu soğuğa rağmen görevlerini aksatmadan sürdüren ve kontrol noktalarında nöbet tutan güvenlik güçlerini ziyaret ederek, sıcak çorba ikramında bulundu.

Şehrin güvenliği için 7 gün 24 saat hizmet veren polislerle kontrol noktasında bir araya gelen gençler, terörü lanetleyerek birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamaya çalışan güvenlik güçlerinin yanında olduklarını belirten Gençlik Kolları Üyesi Üveys Topluk, herkesin bu bilinçle hareket etmesi gerektiğini söyledi. AK Parti Muş Gençlik Kolları olarak polislerin daima yanında olduklarını vurgulayan Topluk, şunları dile getirdi:

"Dondurucu soğukta sıcak çorba ikramında bulunduk. Tüm polis noktalarına da gidip çorba ikramında bulunacağız. Doğuluyuz, Kürt'üz ama aynı zamanda devlete canımızı malımızı, feda edecek Kürt'üz. Hiç kimse Kürtlük üzerinden provokasyon olayları yapmasın. Biz daima devletimizin ve polislerimizin yanındayız. Hiç kimse bu devleti bölemeyecek. Bu gençlik her zaman sizinledir."

Güvenlik güçleri ise gençlerin bu ince davranışından duydukları memnuniyeti ifade ederek, ikramdan ötürü teşekkür etti.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Ak Parti Gençlik KollarıÇorbaNöbetPolisSoğuk Hava
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.