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Muş'ta besicilerin zorlu kış mesaisi

- Muş'ta besiciler, yaz mevsiminde çayırlardan toplayarak stokladıkları otları kızaklarla ahırlara taşıyıp hayvanlarını beslemeye çalışıyor

Muş'ta besicilerin zorlu kış mesaisi

MUŞ (AA) - Muş'taki besiciler, kışın zor şartlara rağmen hayvanlarının bakımını aksatmamak için yoğun çaba harcıyor.

İl merkezine 46 kilometre uzaklıktaki Yukarıyongalı köyündeki besiciler, yazın çayırlıklardan toplayıp ahırlarına yaklaşık 500 metre mesafede muhafaza ettikleri otları, kışın kızak veya sırtlarında taşıyarak hayvanlarını besliyor.

Köy sakinlerinden Aladdin Yöndem, yaptığı açıklamada, etkili olan kar nedeniyle yazın topladıkları otları köy merkezine taşıdıklarını belirterek, "Köyümüz yaklaşık bin 800 rakımda olmasından dolayı fazla kar alıyor. Rakım nedeniyle her yıl kar erken yağıyor ve yaklaşık bir ay da geç kalkıyor. Biz de kar altındaki saman ve otları kızakla veya sırtımızda taşıyarak hayvanlarımıza veriyoruz." dedi.

Ulaşım konusunda herhangi bir sorun yaşamadıklarını ve yollarının sürekli açık tutulduğunu dile getiren Yöndem, ekiplerin karla mücadele çalışmasını aralıksız yürüttüğünü söyledi.

Mustafa Yöndem de günde iki kez hayvanlara yem verdiklerini ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
BesiciMuş
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