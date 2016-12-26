Muş'ta ekonomik gelişmenin yol haritası belirleniyor

MUŞ (AA) - Muş Valisi Seddar Yavuz, "Cazibe Merkezleri Programı" ile yatırımcılara sağlanacak faizsiz yatırım kredisi, faiz indirimli işletme kredisi, üretim tesislerini taşıma, danışmanlık hizmetleri, bedelsiz yatırım yeri tahsisi, anahtar teslim fabrika binası yapımı, çağrı merkezi ve veri merkezi yatırımı desteklerinin, bölgenin ekonomik gelişmesine önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Başbakan Binali Yıldırım'ın, "Muş'a, Bitlis'e, Van'a, Bingöl'e ve Hakkari'ye gidin, yatırım yapın" çağrısının ardından katıldıkları her platformda yatırımcıları yatırım yapmak üzere kente davet ettiklerini aktardı.

Valilik olarak yatırımcılara hibe ve projeler konusunda gerekli kolaylıkların sağlandığını belirten Yavuz, 6. bölge teşvikleri, Cazibe Merkezleri Programı ve hükümet tarafından alınan ekonomik tedbirlerin yatırımcının güvenini güçlendireceğini vurguladı.

Program ve teşviklerden etkin bir şekilde yararlanılmasıyla kentin bölgesel faaliyet üssüne dönüşüm sürecinin hızlanacağını ifade eden Yavuz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Muş ili Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisiyle, ilimizde yatırımlarla ilgili kurumlar arası koordinasyon ve işbirliğinde etkinlik sağlanacaktır. Koordinasyon ve işbirliğinin artmasıyla yatırım ortamı ile ilgili kısa ve orta vadeli öncelik ve faaliyetler belirlenip, yatırım destek ve tanıtımı konusunda yaşanılan temel ve öncelikli sorunlara çözümler üretilecektir. İlimize yatırım çekilirken yatırımcılara yönelik yürütülen her türlü faaliyetlerde il yatırım destek ve tanıtım stratejisi temel çerçeve olarak göz önünde bulundurularak, ajanslar, yatırımla doğrudan ve dolaylı ilgili tüm kurum ve kuruluşların bu alandaki tüm çalışmalarını etkin bir şekilde belli bir program ve performans göstergeleri çerçevesinde gerçekleştirecektir. Kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan benzer çalışmalarda koordinasyonun sağlanması kolaylaşacak ve mükerrerliklerin önlenmesiyle, ilgili paydaşlar tarafından yapılan faaliyetlerin azami fayda sağlanması garanti altına alacaktır."

"İl Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi" kapsamında kurum ve kuruluşlarca daha çok somut eylem planlarının hayata geçirileceğini kaydeden Yavuz, "İlin yatırım ortamını doğrudan ilgilendirmeyen mevzuat sorunları veya diğer engeller bu strateji belgesinde göz ardı edilecektir. İl Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisinin tüm kurum ve kuruluşlar tarafından sahiplenmesi, ayrıca etkin bir şekilde uygulanması bakımından her faaliyet için bir sorumlu kuruluş belirlenerek faaliyetlerle ilgili hangi ilerlemelerin kaydedildiği konusunda belli aralıklarla toplantılar yapılarak değerlendirme yapılacaktır." diye konuştu.