Muş'ta engelli gençler için temsili düğün

MUŞ (AA) - Muş'un Hasköy ilçesinde, 16 engelli genç için temsili düğün töreni yapıldı.

İlçedeki bir düğün salonunda düzenlenen törende, Hasköy Özel İlk Çağdaş Gelişim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde eğitim gören 16 genç damat oldu.

Halayların çekildiği, havai fişeklerin atıldığı düğünde temsili damatlar doyasıya eğlendi.

Hasköy Kaymakamı Ahmet Özkan, burada yaptığı konuşmada, bu düğünün özel bir düğün olduğunu, daha önce de Cizre'de benzer bir törenin yapıldığını söyledi.

Düğünlerin insanların ömürlerindeki en güzel günlerden olduğunu belirten Özkan, şöyle konuştu:

"Engelli kardeşlerimizin bu eksikliğini gidermek için böyle bir organizasyon yaptık. Herkes bir engelli adayıdır. Bu düğünde kardeşlerimizin o mutlu günlerini bu şekilde gidermiş bulunmaktayız. Onların belki gelin adayları olmayacak ama bu mutluluğun ne demek olduğunu en güzel şekilde yaşıyorlar. Davetiyelerini verdiler, düğün konvoyları yapıldı. Onların bu mutlu günlerinde beraber olmak için ilimizden gelen çok değerli misafirlerimize ve bizleri yalnız bırakmayan Hasköy halkına teşekkür ediyorum."

Hasköy Belediye Başkanı Mürsel Özen de engellilerin toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade etti. Güzel bir organizasyon yapıldığını dile getiren Özen, "Bir nebze de olsa bu gençlerimizin yüzlerinde bir gülücük, tebessüm oluşturabildiysek ne mutlu bizlere." dedi.