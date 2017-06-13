Muş'ta güvenlik korucuları iftarda buluştu

MUŞ (AA) - Muş'ta görev yapan güvenlik korucuları, kendileri için düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Kentteki bir restoranda düzenlenen programa katılan Muş Valisi Seddar Yavuz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, milleti ile bölünmez bütünlüğüne, ay yıldızlı al bayrağına, kardeşliğine, birlik ve beraberliğine kasteden hainlerle el ele omuz omuza mücadele edeceklerini söyledi.

İslam coğrafyasında her gün yüzlerce insanın katledildiğini ifade eden Yavuz, "Milyonlarca insan evlerinden, yurtlarından ediliyor. Binlerce kadın tecavüze uğruyor, çocukları maalesef ölüme terk ediliyor. İşte küresel güçlerin ve Batı'nın medeniyeti bu. İnsan hakları, hürriyet ve demokrasi kavramı sadece kendileri için geçerli. Bu kavramlar Ortadoğu'daki Müslümanlar, Balkanlar ve Kafkaslar için geçerli değil." ifadelerini kullandı.

Yavuz, Batılı ülkelerin sadece kendileri için hukuk istediğini vurgulayarak, Türkiye'nin sadece kendi için değil herkes için hak ve adalet istediğini dile getirdi.

"İstiyoruz ki Muşlu ya da kimse ölmesin, bu ülkenin saygın birer evladı olsun. Kızlarımız dağlarda değil okullarda okusun ve hayallerini gerçekleştirsin." diyen Yavuz, şöyle devam etti:

"Biz diyoruz ki ey terör örgütü ve yandaşları, 40 yıldır Kürtlerin yüzünde bir tebessüme sebep oldunuz mu? Kürtlerin hayatını kolaylaştırdınız mı? Bırakın Kürtleri, 80 milyonluk vatan evladına bir hayrınız oldu mu? Siz ancak öldürmeyi bilirsiniz. Siz ancak yaptığımız okulları yakmayı bilirsiniz. Bakın DEAŞ ne diyor, 'İslam devleti kurdum.' Fakat ne hikmetse Müslümanları öldürmeye devam ediyor. PKK ne diyor, 'Ben Kürtlere özgürlük getireceğim ve Kürtlerin hakkını savunacağım.' Peki PKK kimi öldürüyor, Kürtleri. FETÖ 'Biz altın bilezik yetiştiriyoruz' diyordu. 249 vatan evladını kim şehit etti."

Programa Bitlis Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Fuat Güney, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Sönmez, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve güvenlik korucuları katıldı.