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Muş'ta inşaat iskelesi çöktü: 2 yaralı

MUŞ (AA) - Muş'ta inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı.Alınan bilgilere göre, havalimanında yapımı devam eden terminal inşaatında işçiler, beton dökme işleminin ardından mola verdi. Dökülen beton iskeleyle çöktü. Enkazın...

Muş'ta inşaat iskelesi çöktü: 2 yaralı

MUŞ (AA) - Muş'ta inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, havalimanında yapımı devam eden terminal inşaatında işçiler, beton dökme işleminin ardından mola verdi. Dökülen beton iskeleyle çöktü. Enkazın altında kalan Yavuz ve Erol Taşdemir kardeşler yaralandı.

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, çevredekilerin yardımıyla yaralıları enkazdan çıkardı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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