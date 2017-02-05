Muş'ta karla mücadele çalışmaları

MUŞ (AA) - Muş Valisi Seddar Yavuz, kentte kar kalınlığının 3 metre 32 santimetreye ulaşmasının karla mücadelenin maliyetini artırdığını belirterek, "Bütün sokakları belediyemiz temizliyor ve karı dışarı çıkartıyor. Muş için yaklaşık 15 milyon lira civarı masraftan bahsediyoruz. Bu kamu kurumları için ciddi bir zorluk." dedi.

Vali Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte uzun yıllardır ortalamanın çok üzerinde bir kar yağışıyla karşılaştıklarını ifade etti.

Kar yağışının hem belediyeler, hem de İl Özel İdaresi için büyük külfet getirdiğini vurgulayan Yavuz, "Bunu yaşamayanlara anlatmak ya da onların anlamasını beklemek bir hayli zor. Hakikaten ben de Muş'ta 3 metre 32 santim karı görmesem, karla mücadelenin ne olduğunu tam anlamayabilir ya da idrak edemeyebilirdim. Fakat belediyelerimizin kendi araç parklarının buna yeterli gelmesi mümkün değil. Bulduğumuz bütün araçları kiralayarak karla mücadele çalışması yapıyoruz." diye konuştu.

Yavuz, kar yağışı yüzünden bölgedeki il özel idarelerinin, özellikle Muş özelinde belediyelerin desteklenmesi gerektiğine değinerek, "Bununla ilgili meteorolojik raporların hepsini tuttuk. Başta Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Başkanlığı olmak üzere, Maliye Bakanlığımıza yazılarımızı yazıyoruz. Geçen yıl çeşitli destekler aldık, bu sene de hükümetimizin destek vereceğine inanıyorum." görüşlerine yer verdi.

Karla mücadelenin dinamik bir süreç olduğunu ve Muş için 15 milyon lira civarında yaklaşık bir ilave masraf çıktığını ifade eden Yavuz, sadece İl Özel İdaresince 2 - 3 milyon civarında bir harcama yapıldığını bildirdi.

Yavuz, İl Özel İdaresinin karla mücadeledeki harcamasının tipi sebebiyle yüzde 50 arttığını aktararak, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın hastası, hamilelerimiz var, bir hayli zorluklarımız var. Kar yağsın, bitsin sonra yolu açarız deme şansımız yok. Dolayısıyla belediyemiz açısında da bu çok ciddi bir külfet. Bütün sokakları belediyemiz temizliyor ve karı dışarı çıkartıyor. Muş için yaklaşık 15 milyon lira civarı masraftan bahsediyoruz. Bu kamu kurumları için ciddi bir zorluk. Biz güçlü bir devletiz, bunu aşacağız. Sadece ekonomik desteğe ihtiyacımız var. Korkut'ta Jandarma Bölge Komutanlığının helikopteriyle 3 yaşındaki bir çocuğa müdahale ettik. Biraz önce bir olaya daha müdahale ettik. Her gün en az 7-8 vaka olmak üzere sürekli müdahale ediyoruz."