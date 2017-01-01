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Muş'ta karla mücadele

-Çalışmaları sürdüren ekipleri ziyaret eden Belediye Başkanı Feyat Asya, ekiplere sıcak süt ve tatlı ikramında bulundu

Muş'ta karla mücadele

Muş (AA) - Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, karla mücadele çalışmalarını yürüten ekipleri ziyaret ederek sıcak süt ve tatlı ikramında bulundu.

Kar kalınlığının yaklaşık 1,5 metreye ulaştığı kent merkezinde, belediye ekipleri karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

Ekipleri ziyaret Belediye Başkanı Asya, personellere sıcak süt ve tatlı ikram ederek, yeni yıllarını kutladı.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Asya, kentte kar yağışının aralıksız devam ettiğini söyledi.

Başlatılan karla mücadele çalışmalarının 19 gündür devam ettiğini belirten Asya, şunları kaydetti:

''Bugün 31 Aralık’ı 1 Ocak’a bağlayan gece, aynı zamanda miladi yılbaşı olması hasebiyle tekrardan arkadaşlarımızla birlikte burada beraber çalışıyoruz. Tek amacımız insanlarımızın huzurlu ve rahat bir şekilde yaşamalarını idame ettirmeleridir. Tüm çalışan personel arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Karla mücadele çok ciddi bir maliyet gerektiriyor. Günde ortalama 500 kamyon kar şehir dışına taşıyoruz. Kiralık araçlarımızla birlikte bizim makine parkımızda gece gündüz vardiyalı usulü çalışıyor. Şu an itibarıyla kapalı yollarımızın kalmadığı gibi, bulvarlarımızda ve ana caddelerimizdeki kar taşıma işlemlerini de bitiriş durumdayız. Çalışma arkadaşlarımız insanların rahatlığı için, öğrenci kardeşlerimizin daha rahat bir şekilde okula gitmesi için, çalışan vatandaşlarımızın daha rahat bir yaşam sürdürmeleri için gece gündüz çalışıyor. Onlarla olmanın sevincini yaşıyorum.''

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Muş Belediyesi
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