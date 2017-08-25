MUŞ (AA) - Türkiye'nin bir çok ilinden vatandaşlar, "Malazgirt Zaferi'nin 946. yıl dönümü"nü kutlamak için etkinliklerin yapılacağı 1071 Zafer Meydanı'na gelmeye başladı.

Saftekin Mahallesi'ndeki 1071 Zafer Meydanı'nda kapsamlı bir çalışma yürüten görevlilerin günlerce süren hazırlıklarını tamamlamasının ardından, kutlama alanı ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Sultan Alparslan'ın diyarının ev sahipliği yapacağı kutlamayı görmek isteyen Türkiye'nin bir çok ilinden vatandaş, kutlama alanına geliyor.

Okçular Vakfı ve Malazgirt Kaymakamlığınca gerçekleştirilen organizasyon kapsamında kurulan 13 Kırkız kıl (keçe) çadırı, ok atma ile çocukların ve yetişkinlerin ata binmesi için oluşturulan alanlar, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Kutlama alanını gezen vatandaşlar, kurulan platformları tek tek dolaşarak hatıra fotoğrafı çekiyor.

Kocaeli'nde yaşayan Malazgirt doğumlu Gıyasettin İnce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kutlamaları izlemek için ailece ilçeye geldiklerini söyledi.

İnce, "Kendi memleketimde bu görüntüleri görmek çok güzel. Bu ortamı teneffüs etmek çok önemli.Özellikle bu etkinliğe Cumhurbaşkanımızın katılacak olması heyecanımızı daha da arttırdı. Tek isteğimiz Malazgirt'in il olmasını sağlamasıdır." dedi.

- "Yarasa adam" uçuşu yapılacak

Kutlamalara İzmirli 3 arkadaşı ile İstanbul'dan geldiğini anlatan Çağdaş Türkmen ise etkinlikler kapsamında helikopterden paraşüt ile atlayarak gösteri yapacaklarını belirtti.

Provaların devam ettiğini, deneme atlayışı yaptıklarını ifade eden Türkmen, "Gösterimizde 'yarasa adam' uçuşu yapacağız. Renkli gösteriler yapmayı amaçlıyoruz. İlk atlayışımız çok heyecanlı oldu. İlk kez skorsky tipi bir helikopterden atladık ve çok keyif aldık." dedi.

Ekipte yer alan paraşütçülerden Mesut Turan da "Halk arasında 'yarasa adam' denilen özel kanatlı kıyafetlerimizle Malazgirt alanı üzerinden halkı selamlayacağız. Aynı zamanda kendi oluşturduğumuz takımla keyifli anların yaşanacağı bir uçuş yapmayı hedefliyoruz. Daha önce bu bölgede hiç uçmadık, bu nedenle çok heyecanlıyız." diye konuştu.