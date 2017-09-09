Muş'ta özel güvenlik görevlisinin 5 kişiyi öldürmesi

MUŞ (AA) - Muş'ta ailesi ve yakınlarından 5 kişiyi öldürdükten sonra yakalanan zanlı, adliyeye sevk edildi.

Güvenlik güçlerince Karaağaçlı beldesinde yakalanan özel güvenlik görevlisi Mehmetcan Aykan, jandarmadaki işlemlerinin ardından Muş Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Burada güvenlik gerekçesiyle sağlık kontrolü zırhlı araçta yapılan Aykan, daha sonra Muş Adliyesi'ne sevk edildi.

Bu arada sabah saatlerinde olayın yaşandığı evde Aykan'a tatbikat yaptırıldığı öğrenildi.

Bir fabrikada özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Mehmetcan Aykan, merkeze bağlı Sungu beldesindeki evinde henüz belirlenemeyen nedenle iki yaşındaki oğlu Mushap, eşi Sultan, yengesi Besra, kız kardeşi Ayten ve amcasının gelini Vacide Aykan'a tabancayla ateş açmış, zanlının oğlu, eşi, yengesi ve kız kardeşi olay yerinde, amcasının gelini ise Muş Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.