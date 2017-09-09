Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Maçın ardından Sergio Agüero Ahmet Çakıroğlu
Bodrum caz yaptı
Bodrum caz yaptı
Esnaf sayısındaki artış sürüyor
Esnaf sayısındaki artış sürüyor
THY'de hedef 500 uçak
THY'de hedef 500 uçak
TEMA bir halk hareketidir
TEMA bir halk hareketidir
13 ayın en yükseğine çıktı
13 ayın en yükseğine çıktı

Muş'ta özel güvenlik görevlisinin 5 kişiyi öldürmesi

- Ailesi ve yakınlarından 5 kişiyi öldürdükten sonra Karaağaçlı beldesindeki bir evde yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi

Muş'ta özel güvenlik görevlisinin 5 kişiyi öldürmesi

MUŞ (AA) - Muş'ta ailesi ve yakınlarından 5 kişiyi öldürdükten sonra yakalanan zanlı, adliyeye sevk edildi.

Güvenlik güçlerince Karaağaçlı beldesinde yakalanan özel güvenlik görevlisi Mehmetcan Aykan, jandarmadaki işlemlerinin ardından Muş Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Burada güvenlik gerekçesiyle sağlık kontrolü zırhlı araçta yapılan Aykan, daha sonra Muş Adliyesi'ne sevk edildi.

Bu arada sabah saatlerinde olayın yaşandığı evde Aykan'a tatbikat yaptırıldığı öğrenildi.

Bir fabrikada özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Mehmetcan Aykan, merkeze bağlı Sungu beldesindeki evinde henüz belirlenemeyen nedenle iki yaşındaki oğlu Mushap, eşi Sultan, yengesi Besra, kız kardeşi Ayten ve amcasının gelini Vacide Aykan'a tabancayla ateş açmış, zanlının oğlu, eşi, yengesi ve kız kardeşi olay yerinde, amcasının gelini ise Muş Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
5 ölüMehmetcan AykanMuşözel Güvenlik Görevlisi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5