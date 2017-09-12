Muş'ta sahte para operasyonu

MUŞ (AA) - Muş'ta piyasaya sahte para sürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince sahte paraya yönelik çalışma yürütüldü.

Piyasaya sahte para sürdükleri tespit edilen 5 şüpheli, 18 adet 100 liralık banknot halinde bin 800 lira sahte para ile yakalandı.

Şüphelilerden 2'si ifadelerinin ardından adli makamlarca serbest bırakılırken diğer üç kişi ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Açıklamada, kentte her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı kesintisiz mücadelenin sürdürüleceği vurgulandı.



