Muş'ta şehitler için mevlit okutuldu

MUŞ (AA) - Trabzon'un Maçka ilçesinde terör saldırısında şehit olan Eren Bülbül ve tüm şehitler için Muş'ta mevlit okutuldu.

Sosyal medya üzerinden "Muş Şivesi Grubu" adı altında toplanarak bir araya gelen Muşlu gençler, dernek binasında şehit Eren Bülbül ve tüm şehitler için mevlit programı düzenledi.

Programda konuşan grup üyelerinden Arslan Aktaş, Karadeniz, Ege, doğu ve batıda yaşanan her olayın herkesin ortak acısı olduğunu ifade etti.

Aktaş, "Biz kardeşiz. Nerede bir can yanarsa burada bizim canımız yanıyor. Eren kardeşimize Allah'tan rahmet ailesine de baş sağlığı diliyoruz." diye konuştu.

Mevlit programına katılan vatandaşlardan Ercan Konuk ise 1071'de Malazgirt'le başlayan, Osmanlı ile devam eden Türk-Kürt kardeşliğinin ilelebet devam edeceğini bildirdi.

Kimsenin bu kardeşliği bozamayacağını aktaran Konuk, şunları kaydetti:

"Bizler bu topraklarda kardeşçe yaşadık ve bundan sonra da yaşamaya devam edeceğiz. Dış mihraplar istedikleri kadar entrika, fitne yapsınlar ama bizleri asla ayıramayacaklar. Biz şehitlerimizin acısını yüreğimizde his ediyoruz, hiç kimse bizi bölemez ve parçalayamaz. Çünkü bizim imanlı, cesur bir liderimiz var ve onun arkasında da ona inanan bir halk var. Bu nedenle bizi kimse bölemeyecektir."

Programa, Muş Vali Yardımcısı Abdulkadir Okay, Kızılay Muş Şube Başkanı Cengiz Koç ve vatandaşlar katıldı.