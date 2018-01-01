Muş'ta tedavi edilen tilki doğaya salındı

MUŞ (AA) - Muş'ta yaralı bulunduktan sonra tedavi edilen tilki, doğaya bırakıldı.
Merkeze bağlı Suvaran köyündeki bir kümeste yaralı bulunduktan sonra görevlilerce Muş Belediyesi Rehabilitasyon ve Geçici Bakımevi'ne getirilen tilkinin tedavisi tamamlandı.
Tilkiyi, Aras köyü yakınlarında doğal ortamına bırakan veteriner hekim Semih Şentürk, köylülerce yaralı bulunan hayvana gerekli müdahaleyi yaptıklarını söyledi.
Şentürk, "Genel durumu iyi olduğu için tilkiyi doğal ortamına bıraktık." dedi.
Suvaran'da 28 Aralık'ta boğazı ve ayaklarından yaralı bulunan tilki tedavi altına alınmıştı.