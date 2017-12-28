Muş'ta yaralı bulunan tilki tedavi edilecek

MUŞ (AA) - Muş'ta bir kümeste yaralı bulunan tilki, tedavi edildikten sonra doğaya salınacak.

Merkeze bağlı Suvaran köyünde kümeste yaralı tilki gören vatandaşlar, durumu Muş Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri birimine bildirdi.

Köye gelen ekip, yaralı tilkiyi belediyenin hayvan bakım barınağına götürdü.

Veteriner hekim Ferit Şengül, gazetecilere yaptığı açıklamada, tilkinin boğaz kısmında, üst dudak ve ayaklarında yaralar bulunduğunu söyledi.

Bu bölgelere gerekli tedaviyi uyguladıklarını anlatan Şengül, şöyle konuştu:

"Tilkinin yaralarının, yerleşim yerlerinde yiyecek ararken tel örgü ya da kesici aletlere takılma sonucu oluştuğunu düşünüyoruz çünkü vücudunda herhangi bir ısırık, darbe ya da kırık yok. Dört yaşlarında olduğunu tahmin ettiğimiz tilkiyi iyileşmesi durumunda doğal ortamına bırakacağız."