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Muş'ta yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi

MUŞ (AA) - Muş’ta yeni yılın ilk bebeği 00.04’te dünyaya geldi.Muş Devlet Hastanesinde Sevda ve Kenan Subaşı çiftçinin dördüncü çocuğu olan Umut bebek, yeni yılın ilk dakikalarında gözünü açtı.00.04'de dünyaya gelen Umut ile...

Muş'ta yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi

MUŞ (AA) - Muş’ta yeni yılın ilk bebeği 00.04’te dünyaya geldi.

Muş Devlet Hastanesinde Sevda ve Kenan Subaşı çiftçinin dördüncü çocuğu olan Umut bebek, yeni yılın ilk dakikalarında gözünü açtı.

00.04'de dünyaya gelen Umut ile sonraki bir saat içerisinde doğan bebekleri ve ailelerini ziyaret eden Muş Devlet Hastanesi Yöneticisi Op. Dr. Murat Kılıç, aileleri tebrik ettikten sonra bebeklere çeşitli hediyeler verdi.

Aileleri tebrik ettikten sonra gazetecilere açıklamada bulunan Kılıç, yılbaşı gecesinde 7'si kız 14 bebeğin dünyaya gözlerini açtığını söyledi.

Kılıç, "Tek istediğimiz, bebeklerimiz güzel bir hayat yaşasın, güzel bir ömürleri olsun, bebeklerimiz ölmesin. Dünyanın bir tarafında bebekler ölürken, çocuklar binaların altında kalırken, yeni bebeklerimiz dünyaya gözlerini açıyor. Çocuklarımıza, huzurlu, mutlu, barışın olduğu, savaşın olmadığı güzel bir dünya diliyoruz. En başta kendi ülkemiz ve komşu ülkelerimiz başta olmak üzere tüm dünyada bebeklerin rahatça dünyaya gözlerini açtığı, barışın, refahın, huzurun olduğu güzel bir dünya diliyorum." diye konuştu.

Bebeklerini kucaklarına alan aileler ise yeni yıla evlat sahibi olarak girmenin mutluluğu yaşadı.

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