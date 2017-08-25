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Mustafa Cambaz'ın İstanbul fotoğrafları Saraybosna'da sergilendi

SARAYBOSNA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) geçen yıl 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında açılan ateş sonucu hayatını kaybeden foto muhabiri Mustafa Cambaz'ın İstanbul fotoğraflarından oluşan sergi, Bosna Hersek'in...

Mustafa Cambaz'ın İstanbul fotoğrafları Saraybosna'da sergilendi

SARAYBOSNA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) geçen yıl 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında açılan ateş sonucu hayatını kaybeden foto muhabiri Mustafa Cambaz'ın İstanbul fotoğraflarından oluşan sergi, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da açıldı.

İstanbul ile Saraybosna'nın "kardeş şehir" olmasının 20. yılı dolayısıyla düzenlenen "İstanbul Kültür Günleri" kapsamında Alija Djerzelez Evi'nde açılan sergiye, Saraybosna Belediye Başkanı Abdullah Skaka, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdürü Rıdvan Duran, belediye yetkilileri ve ülkedeki Türk kurumlarının temsilcileri katıldı.

İstanbul camilerinin dikkat çektiği fotoğraf sergisinde, 15 Temmuz şehidi Cambaz hakkında da bilgi verildi.

Saraybosna'daki "İstanbul Kültür Günleri" dün gece Emel Sayın konseriyle başladı. 27 Ağustos'a kadar sürecek etkinlik kapsamında Hakan Peker, Ziynet Sali, Coşkun Karademir ve Neşe Demir de konser verecek, folklor ekipleri gösteriler yapacak.

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Anahtar Kelimeler:
Fotoğraf SergisiMustafa Cambaz
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