Muş'taki silahlı kavga

MUŞ (AA) - Muş'un Hasköy ilçesinde iki aile arasında yaşanan silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 9 kişiden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sayanlar Mahallesi'nde iki aile arasında çıkan, baba ve oğlunun öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay yerinde ve şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, silaha ait 2 şarjör, 7 fişek, 4 ruhsatsız av tüfeği, dört boş kovan, 43 av tüfeği fişeği ve 21 av tüfeği kartuşu (boş kovan) bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürülen şüphelilerden 5'i cumhuriyet savcılığınca serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 2'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Hasköy ilçesinde 23 Aralık'ta iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı iddia edilen silahlı kavgada Fetullah ve oğlu Resul Afşar hayatını kaybetmiş, 4 kişi yaralanmıştı.







