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Muş'taki STK'lardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek

- Kentteki 40 STK'yı temsilen basın açıklaması yapan Muş Gençlik Kulüpleri Derneği Başkanı Kök: - "Ülke olarak zor zamanlar geçirdiğimiz şu günlerde Erdoğan'ın yıpratılmaya çalışılmasının kime ne fayda getireceğini anlamakta zorlanıyoruz. STK'lar olarak Erdoğan'a ve hükümete yönelik her türlü iftira ve saldırıyı kınıyoruz"

Muş'taki STK'lardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek

MUŞ (AA) - Muş'ta 40 sivil toplum kuruluşunun (STK) temsilcileri, ortak basın açıklaması yaparak, terörle mücadele çalışmalarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek mesajı verdi.

Muş Gençlik Kulüpleri Derneği Başkanı Muhammed Şamil Kök, Öğretmenevi'nde bir araya gelen 40 STK'nın temsilcileri adına yaptığı basın açıklamasında, 15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsünden itibaren Türkiye'nin zor günler geçirdiğini söyledi.

FETÖ, PKK ve DEAŞ başta olmak üzere birçok terör örgütüyle mücadele eden Türkiye'nin aynı zamanda hem iç siyaset hem de dış politikada önemli badirelerden geçtiğine dikkati çeken Kök, "Bir yandan iç siyasette kirli iftira ve karalamalarla uğraşırken bir yandan da mazlumlara umut olmaya çalışan Cumhurbaşkanımız Erdoğan başta olmak üzere ülkemiz üzerinde oynanan oyunları bozmak isteyen kim varsa onlara saldırıyorlar." dedi.

Kök, bu süreçte özellikle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki iddialarını kendisine yakıştıramadıklarını belirterek, bu durumu hayretle karşıladıklarını dile getirdi.

Terör örgütlerine karşı büyük mücadele veren Erdoğan ve hükümetin kirli iftiralara maruz bırakılmasının terör örgütlerinden başka kimsenin işine yaramayacağını söyleyen Kök, şunları kaydetti:

"Ülke olarak zor zamanlar geçirdiğimiz şu günlerde Erdoğan'ın yıpratılmaya çalışılmasının kime ne fayda getireceğini anlamakta zorlanıyoruz. STK'lar olarak Erdoğan'a ve hükümete yönelik her türlü iftira ve saldırıyı kınıyoruz."

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- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanBasın AçıklamasıMuşSTK'lar
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