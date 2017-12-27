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Muş'tan Suriye'ye battaniye yardımı

- Kentteki öğretmen, öğrenci ve veliler tarafından toplanan 2 bin battaniye Suriye'ye gönderildi

Muş'tan Suriye'ye battaniye yardımı

MUŞ (AA) - Muş Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen kampanya kapsamında toplanan 2 bin battaniye, Suriye'ye gönderildi.

Yardımın gönderilmesi dolayısıyla hükümet konağı önünde düzenlenen törende konuşan Vali Aziz Yıldırım, öğretmen, öğrenci ve veliler tarafından toplanan 2 bin battaniyenin Suriyeli vatandaşlara hediye edildiğini söyledi.

Suriyeliler soğukta kalmasın, çocuklar üşümesin diye yardım çalışması yaptıklarını belirten Yıldırım, "Suriyeliler bizim misafirlerimiz. Madem ki onlar muhacir insanlar, biz de onlara ensarlık, ev sahipliği yapıyoruz. Elimizden ne geliyorsa, imkanlar neye el veriyorsa onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz." dedi.

Muş'ta yaklaşık bin 100 Suriyeli olduğunu anımsatan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Buradaki Suriyelilere Muş'taki vatandaşlarımız zaten sahip çıkıyor, onları açta ve açıkta bırakmıyor. Hepsinden Allah razı olsun. Bugün de yine el ele verip battaniye toplamışlar ve Suriye'deki vatandaşlarımıza gönderiyoruz. Karınca kararınca emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."

Törene İl Milli Eğitim Müdürü Metin İlci, öğretmen ve okul müdürleri de katıldı.

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BattaniyeMuşSuriye
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