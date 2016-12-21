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Musul ve Kerkük'ten 125 bin kişi yerinden edildi

- Irak Göç ve Göçmenler Bakanı Caf: - "Musul ve Kerkük'e bağlı Havice'den yerinden edilenlerin sayısı 125 bine ulaştı" -"Musul operasyonundan dolayı 500 bin kişinin yerinden edileceğini öngörüyoruz"

Musul ve Kerkük'ten 125 bin kişi yerinden edildi

BAĞDAT (AA) - Irak Göç ve Göçmenler Bakanı Casım el-Caf, Musul'u terör örgütü DEAŞ'tan kurtarma operasyonu nedeniyle Musul ve Kerkük'e bağlı Havice'den yerlerinden edilenlerin sayısının 125 bine ulaştığını söyledi.

Caf, Bağdat'taki bakanlık binasında düzenlediği basın toplantısında, "Musul ve Kerkük'e bağlı Havice'den yerinden edilenlerin sayısı 125 bine ulaştı. Bunların bir kısmı çadır kamplara yerleştirildi. Bir bölümü de kendi isteği üzerine başka yerlere gitti." dedi.

- "Günde 2 bin kişi evlerini terk ediyor"

Musul'daki operasyonlardan dolayı günlük 2 bin kişinin evlerini terk ettiğini bir kısmının ise geri döndüğünü ifade eden Caf, "Son 2 gün içinde 20 bin kişi geri döndü. Geçen 2 ay içinde ise bir buçuk milyon insan kurtarılan bölgelerdeki evlerine yerleşti." diye konuştu.

- 500 bin kişinin yerinden edilmesi bekleniyor

"Musul operasyonundan dolayı 500 bin kişinin yerinden edileceğini öngörüyoruz." diyen Caf, şunları kaydetti:

"Musul'dan kaçan bazı siviller, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile yapılan koordinasyon sonucu Ulaştırma Bakanlığı'nın tahsis ettiği otobüslerle Suriye'deki Hol kampına yerleştirilmişti. Sabaha karşı Hol Kampı'ndan gelen bin 400 kişi IKBY'ye giriş yaptı. Bunlar, bugün Selahaddin'e bağlı Alem'deki kamplara yerleştirilecek."

Iraklı Bakan Caf, Musul'daki operasyonlardan dolayı yurtdışına göç edenlerin sayısı hakkında bilgi sahibi olmadıklarını belirterek, "Bazı vatandaşların önce Suriye oradan da Türkiye'ye göç ettiğini biliyoruz. Bir bölümünün de Azez'de bulunduğunu duyduk. Ancak sayılarıyla ilgili elimizde net veriler bulunmuyor." ifadesini kullandı.

Bakan Caf, Birleşmiş Milletler'den daha fazla yardım talebinde bulundu.

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Göç Ve Göçmenler Bakanı Casım El-CafHaviceIrakMusu
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