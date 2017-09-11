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Musul'da enkaz altından 2 bin 650 sivilin cesedi çıkarıldı

- Musul Sağlık Müdürü Hebabe: "Musul'da şimdiye kadar 2 bin 650 sivilin cesedi enkaz altından çıkarılarak adli tıp ve diğer sağlık merkezlerine ulaştırıldı"

Musul'da enkaz altından 2 bin 650 sivilin cesedi çıkarıldı

MUSUL (AA) - Irak'ın Musul kentinde, DEAŞ'a yönelik operasyonlar sırasında oluşan enkazın sivillere ait 2 bin 650 cesedin çıkarıldığı bildirildi.

Musul Sağlık Müdürü Dr. Luveys Hebabe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Musul'da şimdiye kadar 2 bin 650 sivilin cesedi enkaz altından çıkarılarak adli tıp ve diğer sağlık merkezlerine ulaştırıldı." dedi. Hebaba, söz konusu cesetlerin çoğunun kentin batı yakasındaki "Eski Musul" bölgesinden çıkarıldığını aktardı.

Enkaz altındaki cesetlere ulaşılmasına yönelik çalışmaların Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonunun tamamlandığı 10 Temmuz'da başladığını kaydeden Hebabe, çıkarılan her cesedin kayıt altına alındığını ifade etti.

Hebabe ayrıca kentin örgütten tümüyle geri alınmasına rağmen bazı binaların altında hala cesetlerin bulunduğunu belirterek, "Sivil savunma ekipleri, özellikle zor bölgelerde, enkaz altından ceset çıkarılmasına yönelik çalışmalara devam ediyor." diye konuştu.

- Eski Musul'a giriş yasağı devam ediyor

Öte yandan Irak ordusunda görevli Albay Abdulhadi Abbasi, Musul'un DEAŞ'tan kurtarılmasının üzerinden yaklaşık 2 ay geçmesine rağmen Eski Musul'un bazı bölgelerine uygulanan giriş yasağının hala devam ettiğini ifade etti.

Yasağın enkaz altındaki cesetlerin tamamen çıkarılması durumunda kaldırılabileceğini kaydeden Abbasi, sivillerin ancak o zaman evlerine dönebileceğini belirtti.

Irak ordusu, Haziran 2014'te DEAŞ'ın kontrolüne geçen Musul'u, yaklaşık 9 ay süren askeri operasyonların ardından 10 Temmuz'da tamamen geri almıştı.

Askeri operasyonlar sırasında ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleri ve Irak Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları tarafından düzenlenen "hatalı" bombardımanlar ile DEAŞ'ın bomba yüklü araçlarla gerçekleştirdiği intihar saldırıları nedeniyle çok sayıda sivil enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti.





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DEAŞIrakMusulSivil
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