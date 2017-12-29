Müteahhitliğe standart geliyor

İSTANBUL (AA) - HANDAN GÜNEŞ - Müteahhitlik sektöründe uzun zamandır beklenen ve yeni bir dönemin başlangıcı olacak Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ve Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) tarafından yapılan protokol çerçevesinde yapım sektöründeki müteahhitlerin yeterlilik kriterleri belirlenecek.

TSE ve İNTES, "Yapım Müteahhitlik İşletmelerinin Yeterlilik Kriterlerinin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi" amacıyla iş birliği protokolü imzaladı.

İNTES tarafından konusunda yetkin kişilerce kurulacak çalışma grubu, yapım müteahhitliğinin kriterlerini belirleyecek. Kriterlerin yayımlanması ile birlikte belgelendirme süreci başlayacak.



AA muhabirine konuya ilişkin bilgi veren İNTES Başkanı Celal Koloğlu, belgelendirme sürecinin sıkı denetimlere tabi olacağını belirterek, "Müteahhitlik sektöründe TSE güvencesiyle şeffaf, güvenilir ve tarafsız bir sistem hayat bulacak." dedi.





- "Sektörde kontrolsüz büyümenin önüne geçmenin zamanı geldi"





Celal Koloğlu, ülkede inşaat müteahhitliğinin kriterlerinin tam olarak tanımlanmamış olması, bu işi yapmak isteyenlerde yeterlilik ve lisans gibi belirleyici unsurların aranmamasının, sektörü, isteyen hemen herkesin girebileceği bir iş alanı haline dönüştürdüğünü söyledi.

Koloğlu, müteahhit sayısında net açıklanmış bir veri olmadığını ancak sayıları yüz binlerle ifade edilen müteahhit sıfatıyla iş yapan firma bulunduğunu aktararak, "Sektöre girişte bir sınırlama olmaması, işini gerektirdiği şartlara göre yapmayan müteahhitlerin varlık göstermesine neden oldu. Oysa ki müteahhitlik bir mühendislik alanıdır ve kutsal bir meslektir. Müteahhitler, mühendislik ve mimarlık eseri olan yaşam alanlarını inşa eden hayatın önemli aktörleridir." diye konuştu.

İnsan hayatıyla doğrudan bağlantılı olan bu meslek grubunun sektöre giriş kriterlerinin mutlaka belirlenmesi gerektiğini kaydeden Koloğlu, şöyle devam etti:

"Sektörde kontrolsüz büyümenin önüne geçmenin zamanı geldi. Deprem ile yaşamak zorunda olduğumuz bir coğrafyada nitelikli, sağlam, güvenli ve sürdürülebilir yapılar inşa edilmesinin gerekliliği kaçınılmaz. Ülkemiz tarihinde yaşanan büyük depremler standartlara uygun yapılar üretmenin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Sektörümüzde işini layıkıyla yapan firmalarımız bulunuyor. Bu firmalarımız finansman gücü sağlam, teknoloji ve yenilikçi, nitelikli iş gücü ile çalışma kriterlerine sahip olarak dünya standartlarında iş üstleniyor. Dolayısıyla bu firmalarımızı diğer firmalardan ayırabilmenin yolu yapım müteahhitlerinin kriterlerinin belirlenmesi."

Sektörde yeni bir dönemin başlangıcı olacak protokol ile İNTES ve TSE'nin, mesleki tecrübelerinden aldıkları güçle bir araya gelerek müteahhitlik mesleğinin kriterlerini belirleyeceğini belirten Koloğlu, "İNTES olarak konusunda yetkin kişilerce bir çalışma grubu kuracağız. Bu çalışma grubu yapım müteahhitlik işletmelerinin yeterlik kriterlerini belirleyecek. Kriterlerin yayımlanması ile birlikte belgelendirme süreci başlayacak. İNTES ve TSE'nin yürüttüğü bu çalışmanın başta inşaat sektörü paydaşları olmak üzere ülkemize faydalı bir hizmet olacağına yürekten inanıyoruz." ifadelerini kullandı.