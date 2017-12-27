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Mutko, Rusya 2018 Organizasyon Komitesi'nden ayrıldı

- Rusya Başbakan Yardımcısı Mutko, geçici olarak ayrıldığı Rusya Futbol Federasyonu başkanlığından sonra 2018 FIFA Dünya Kupası Organizasyon Komitesi başkanlığı görevini de bıraktı

Mutko, Rusya 2018 Organizasyon Komitesi'nden ayrıldı

MOSKOVA (AA) - Rusya Başbakan Yardımcısı Vitaliy Mutko, 2018 FIFA Dünya Kupası Organizasyon Komitesi başkanlığı görevinden ayrıldığını açıkladı.

Rusya 2018 Organizasyon Komitesi'nden yapılan açıklamada, Mutko’nun görevinden ayrıldığı ve yerine, komitenin denetleme kurulu başkan yardımcılığını yapan Aleksey Sorokin’in getirildiği belirtildi.

Mutko’nun 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde Rusya’da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası’nın hazırlık sürecinde, komiteye danışmanlık yapacağı kaydedildi.

Rus devletinin sistematik doping programı uyguladığı suçlamasıyla Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından olimpiyat oyunlarından ömür boyu men edilen Mutko, pazartesi günü de Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) itiraz ettiğini ve bu süreçte Rusya Futbol Federasyonu başkanlığını geçici olarak bıraktığını açıklamıştı.


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2018 FIFA Dünya KupasıFutbolRusyaVitaliy Mutko
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