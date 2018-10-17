ANKARA (AA) - Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası (TTSİS) Genel Başkanı Muharrem Kayhan, "Üretim unsurlarının kurulduğu bölgelerde üretim ve istihdam kaybının önlenmesi için mutlaka yerinde teşvik sistemleri geliştirilmeli." önerisinde bulundu.

Kayhan, yaptığı yazılı açıklamada, işletmelere verilen teşvik sisteminin de değiştirilmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Uzunca bir süredir denenen bölgesel teşviklerden tam randıman alınamadığı ortada. Üretim unsurlarının kurulduğu bölgelerde üretim ve istihdam kaybının önlenmesi için mutlaka yerinde teşvik sistemleri geliştirilmeli."

Örgütlü, sendikalı ve toplu iş sözleşmeli iş yerlerini, devletin pozitif ayrımcılık kapsamında desteklemesini isteyen Kayhan, bu kapsamda örgütlü iş yerlerinde sigorta primlerinin düşürülebileceğini vurguladı.



Kayhan, 2016-2019 yıllarını kapsayan 24. Dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi'ni Teksif, Öz İplik-İş ve Tekstil İşçileri Sendikası ile imzaladıklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Sözleşmenin kapsadığı dönemde yaşanan pazar daralması ve kur dalgalanmaları gibi olumsuzluklara rağmen işçilerimiz enflasyona ezdirilmedi. Bu yılın nisan ayında altı aylık ücret zammı yüzde 7,20, ekim ayında altı aylık ücret zammı yüzde 16,16 oranlarında uygulandı. Bu zamlarla 12 aylık ücret artış oranı yüzde 24,52 olarak gerçekleşti. İşveren sendikası olarak, imzaladığı grup toplu iş sözleşmelerinde yer alan ücret zamları ve çalışanları fiyat artışlarına karşı koruyan maddelerle, sendikalı tekstil işçilerini enflasyona ezdirmedik. İş barışını korumak, sektördeki çalışanların ücretlerinin belirlemek adına çok önemli görevler üstlenen sendikamız, bu dönemde üstüne düşeni layıkıyla yapmıştır."