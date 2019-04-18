Mutlu bir ilişki için 5 kural

Günümüzde “bireyciliğin” ön planda olması nedeniyle çiftlerin birbirlerinden beklentilerinin karşılanamayacak oranda yüksek olduğuna ve ilişkilerin çabuk tüketildiğini kaydeden Mehmet Murat Lik, mutlu bir ilişkiye sahip olabilmek için 5 altın öğüt verdi.



1-Birbirinize iltifat edin. Birbirinizi, ihmal etmeyin:



Neden birliktesiniz hiç düşündünüz mü? Mutluluklarınızı, sevinçlerinizi ve üzüntülerinizi paylaşmak ve hayattan daha fazla keyif almak için değil mi? Öyleyse, en azından günde bir kere birbirinize güzel bir söz söyleyin ve karşınızdakini mutlu edin. Birlikte yapmaktan hoşlandığınız aktivitelere fırsat yaratın. Yeri geldiğinde, bir taraf maç izlemeye arkadaşlarıyla giderken, diğer taraf sinema izlemeye gidebilir.



2-Tartışma sırasında karşılıklı birbirinize bağırmayın:



İlişkilerde bir takım konulara dair anlaşmazlıkların olması doğaldır. Çiftler arasında, zaman zaman ufak tartışmalarda yaşanabilir. Burada olması gereken, çiftlerin birbirine karşı nazik olmalarıdır. Taraflar, eleştirilerini yumuşatarak yapmalıdırlar. Çünkü karşılıklı olarak birbirinize bağırmanız, hiçbir şeyi çözmez.



3-Aşk bir iktidar savaşı değildir, unutmayın:



Aşk incelik ister. Aşkın, bir iktidar savaşı olmadığını daima hatırlayın. Eğer bir tartışma var ise, bırakın eşiniz kazansın ve böylece kazanan ilişkiniz olsun. Peki, bir tartışma nasıl büyür hiç düşündünüz mü? Sadece, karşı tarafı suçlamak çok gerçekçi midir? Kısaca, tartışmalarda iki taraf bulunuyor ve sizin de payınızın olduğu gerçeğinden hareketle, birbirinize karşı nazik davranmayı unutmayın.



4-Geçmiş, bırakınız da geçmişte kalsın:



Çiftler, geçmişte hata yapmış olabilir. Bir tartışma sırasında konuyla hiç ilgisi yokken, geçmişte yapılan bir hatayı sürekli gündeme getirip tartışmanın şiddetini arttırmayın. Çiftler, birbirlerine geçmişteki hatalarını sürekli hatırlatmaktan vazgeçmelidir.



5-Hatanız varsa, itiraf edin ve özür dileyin:



Bir kişinin hata yapması dünyanın sonu değildir. Eğer hatanızı fark ettiyseniz, bunu itiraf edin ve özür dileyin. Ancak, sürekli hatalar yapıp, özür dilemeyi alışkanlık haline getirmeyin.