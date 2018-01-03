"Mutlu şehir" Sinop dalış merkezi olmaya aday

SİNOP (AA) - Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2014 ve 2016 yılı araştırmalarına göre Türkiye'nin en mutlu ve yaşam memnuniyeti en yüksek ili olan, Karadeniz'in de önemli turizm merkezleri arasında yer alan Sinop'ta, Bakanlar Kurulu kararıyla iç limandaki bazı bölgelerin 1. derecede arkeolojik sit alanı kapsamından çıkarılması sayesinde, kentte dalış merkezi ve yat limanı yapılabilmesinin önündeki engel kalkmış oldu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü İrfan Göz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sinop'un iç liman mevkisinin 2006 yılında alınan kararla 1. derecede arkeolojik sit alanı ilan edildiğini anımsattı.

Üç tarafı denizle çevrili kentin alınan bu kararın ardından denizden istediği derecede faydalanamadığını söyleyen Göz, yatırımların önünde engel olarak gördükleri sit kararının kaldırılmasına yönelik girişimlerde bulunduklarını kaydetti.

- "Kararın kaldırılması için yoğun gayret gösterdik"

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş'in de desteğiyle Sinop ve Dokuz Eylül üniversitelerinden akademisyenlerce yeniden bir çalışma yapıldığını belirten Göz, şöyle devam etti:

"Sinop gibi üç tarafı denizle çevrili bir ilde denizden istenilen derecede faydalanılmaması, kabul edilebilir bir şey değildi. Biz de milletvekilimizin desteklerini alarak yanlış olan bu kararın kaldırılması için yoğun gayret gösterdik. Sinop ve Dokuz Eylül üniversitelerinden akademisyenler, çalışmaları yaparak rapor hazırladı. Rapor doğrultusunda Sinop iç limanındaki bazı bölgeler 1. derecede arkeolojik sit alanı kapsamından çıkarıldı. Bu karar ile iş adamlarının ilimize yatırım yapacaklarını umut ediyorum. Bunun da ötesinde Türkiye'de Bodrum'un ardından Sinop'un ikinci bir dalış merkezi olma yolunda önünün açıldığını düşünüyoruz."

Göz, söz konusu karar sebebiyle geçmiş yıllarda birçok kişinin mağdur olduğunu kaydederek, "Bazı iş adamlarımız cezai yaptırımlarla karşı karşıya kaldı. Mağdur olanlar oldu. En önemlisi kente yatırım yapılamadı çünkü sit alanı olması, yat limanı başta olmak üzere çok sayıda yatırımın önünü kesti." dedi.