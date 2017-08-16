Mutlu şehri 10 günlük bayram tatili de mutlu etti

SİNOP (AA) - Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2014 ve 2016 verilerine göre Türkiye'nin en mutlu insanlarının yaşadığı kent Sinop'ta, Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkarılması turizmcileri mutlu etti.

Tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra sahip olduğu doğal güzellikleri sayesinde de son yıllarda Karadeniz'e çok sayıda yerli ve yabancı turist çeken Sinop'ta Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkarılması turizm işletmecilerinin ve esnafın yüzünü güldürdü.

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Cemalettin Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümetin bayram tatilinin süresiyle ilgili aldığı kararı çok yerinde ve doğru bulduklarını söyledi.

Hava sıcaklıklarının çok yüksek seyrettiği bir dönemde sıcaktan bunalan vatandaşların ağırlıkla Karadeniz bölgesini tercih ettiklerine işaret eden Kaya, "Sinop bu bölgede en fazla ziyaretçi ağırlayan il konumunda." dedi.

Bayram tatilinin 10 güne çıkarılmasının ülke ekonomisine katma değer katacağına inandıklarını anlatan Kaya, şöyle konuştu:

"Sezonun geri kalan bölümünde geçtiğimiz yıllara oranla arzu edilen ziyaretçi sayısına ulaşamadık ancak 10 günlük tatil bizim açımızdan doping gibi oldu. Sinop, Tarihi Cezaevi, Akliman, Hamsilos ve İnceburun gibi koylarıyla zaten çok sayıda ziyaretçi ağırlayan bir kentti. Her ne kadar geçtiğimiz yıllara oranla bu yıl ziyaretçi sayımız düşse dahi umudumuz devam ediyordu. Şimdi Bakanlar Kurulunun açıklamasının hemen ardından zaten var olan rezervasyon taleplerinde artış yaşandı. Sanıyorum birkaç gün içinde otellerimize yapılan rezervasyon sayısında artış yaşanacaktır."

Kaya, Sinop'ta oteller dışında pansiyon ve günlük ev kiralama şeklinde konaklamalar yapıldığına da işaret ederek, kentte 10 gün süreyle her anlamda büyük bir hareketlilik beklediklerini kaydetti.

- Esnaf umutlu

Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkarılması kentteki esnafları da heyacanlandırdı.

Balık restoranı işletmecisi Mert Kanal, Sinop'a gelen vatandaşların büyük bir çoğunluğunun balık tüketmek istediklerine dikkati çekerek, bu alanda faaliyet gösteren işletmeler için 10 günlük tatilin çok güzel bir gelişme olduğunu belirtti.

Gelecek ziyaretçileri en iyi şekilde ağırlamaya çalışacaklarını dile getiren Kanal, "Sinop aynı zamanda balığı ile ünlü bir şehir. 10 günlük tatil burada faaliyet gösteren tüm işletmecileri mutlu etti. İnşallah bol kazançlı bir tatil geçiririz." diye konuştu.