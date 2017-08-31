Mutlu şehrin turizmcileri mutsuz

SİNOP (AA) - Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2014 ve 2016 verilerine göre, Türkiye'nin en mutlu insanlarının yaşadığı kent olan Sinop'ta, 10 günlük Kurban Bayramı tatilinde otel ve konaklama tesislerine yapılan rezervasyon taleplerinde düşüş yaşandı.

Tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra sahip olduğu doğal güzellikleri sayesinde de son yıllarda Karadeniz'e çok sayıda yerli ve yabancı turist çeken Sinop'ta, Kurban Bayramı tatili için gelen ziyaretçi sayısında düşüş yaşanması turizmcileri mutsuz etti.

Sinop Otelciler Birliği Başkanı Güngör Akkoca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sinop'un özellikle son yıllarda turizm alanında önemli aşamalar kaydettiğini söyledi.

Üç aylık yaz sezonu ve bayram tatillerinde kentin çok sayıda yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yaptığını anımsatan Akkoca, 10 günlük Kurban Bayramı tatili öncesi de umutlandıklarını vurguladı.

Akkoca, kente gelen ziyaretçi sayısında bu yıl itibarıyla genel anlamda bir düşüş yaşandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Kurban Bayramı tatilinde şu ana kadar oteller ve diğer konaklama tesislerimizde yüzde 60 civarında doluluk var. Geçmiş bayram tatillerine oranla bu rakam bizim açımızdan düşük kaldı. Düşüşün sebepleri nedir açıkçası bizlerde tam olarak bilemiyoruz. Bayram tatilinin uzun olması insanları Ege ve Akdeniz bölgelerine yönlendirmiş olabilir. Hava koşulları son günlerde biraz kötü, o olabilir. Ancak neden ne olursa olsun düşüş ortada."

Akkoca, tatilin henüz bitmediğine işaret ederek, "Kararsız kalan vatandaşlarımız olabilir. Onları Türkiye'nin en mutlu şehrine bekliyoruz. Konaklama tesislerimizde yerlerimiz mevcut. İnsanlarımız yer bulamama gibi bir tereddüt yaşamasın." diye konuştu.

Bu arada Sinop'ta geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda bazı otellerde yüzde 100 doluluk oranına ulaşılmıştı.























