Muvazzaf astsubay adaylarının mezuniyet töreni

BALIKESİR (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine yönelik her saldırı, bu iklimi bozmaya yönelik her söz, ister içeriden olsun isterse dışarıdan her tutum, her adım doğrudan bizi canevimizden vurmayı hedefliyor. Ha ülkemizin ortasına bir atom bombası atmışsınız ha milletimizin birliğine, beraberliğine yönelik bir fitneyi ateşlemişsiniz. Bizim gözümüzde ikisi arasında fark yoktur." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığı'nda düzenlenen "1518 Muvazzaf Astsubay Adayının Mezuniyet Töreni"ne katıldı.

Erdoğan, uluslararası siyaset, ekonomi ve savunma sanayisinde büyük hamleler yapılması gereken bir dönemden geçildiğini bildirdi. Türkiye'nin potansiyelinin büyüklüğü ve hedefleri karşısında, mevcudu korumakla arzulanılan seviyeye ulaşılamayacağını vurgulayan Erdoğan, "Onun için her alanda, kimin ne dediğine bakmaksızın sürekli ileriye doğru adımlar atacağız. Dünyanın en güçlü ekonomilerinden birine, dünyanın en güçlü ordularından birine sahip olmadan bize durmak, dinlenmek yok." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "ecdadın Türkiye'yi, dönemin en kudretli güçlerini yene yene, ülke topraklarını kanıyla yoğura yoğura vatan olarak miras bıraktığını" belirterek, "Biz de bu vatan topraklarını alın terimizle ve elbette gerektiğinde kanımızla yoğurarak torunlarımıza emanet edeceğiz." dedi.

Dünyanın, haklı olmanın tek başına yetmediği, hakkını alabilmek için güçlü olmanın da gerektiği bir düzenle yönetildiğine dikkat çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

"Orman kanunları, sadece hiçbir otoritenin olmadığı ücra köşelerde değil, güç zehirlenmesine uğramış kurumların, devletlerin bulunduğu yerlerde de geçerli olabiliyor. Mağdurların ve mazlumların gözyaşları, acıları, feryatları üzerine kurulan zulüm düzenlerinin hiçbir zaman kalıcı olmadığını biliyoruz, ancak her şey harap olduktan, insanlık bir daha kapatamayacağı yaralar aldıktan sonra gelen adaleti, adalet olarak kabul etmek mümkün değildir. Biz, mağdurları ve mazlumları mümkünse hemen, değilse olabilecek en kısa sürede huzura, güvene, refaha kavuşturmanın mücadelesini veriyoruz. Bu mücadeleyi başarıya ulaştırabilmemiz için önce kendimizi sağlama almamız, güçlü şekilde ayakta kalmamız gerekiyor."

- "Başka yolumuz, başka çaremiz yok"

"Kendisi himmete muhtaç dede. Nerde kaldı gayrıya himmet ede." sözünü hatırlatan Erdoğan, "Şayet dostlarımıza, kardeşlerimize, kalbini ve ellerini bize açmış herkese yardım edeceksek evvela kendimizi derleyip toparlayacağız. Milletin birliğini, ülkesinin bütünlüğünü sağlamayan bir devletin, bırakın başkalarına kendisine bile faydası olmaz. Çevremizde bunun pek çok örneğini görüyoruz. Bunun için bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Başka yolumuz, başka çaremiz yok." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'nin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine yönelik her saldırı, bu iklimi bozmaya yönelik her söz, ister içeriden olsun isterse dışarıdan her tutum, her adım doğrudan bizi canevimizden vurmayı hedefliyor demektir. Ha ülkemizin ortasına bir atom bombası atmışsınız ha ülkemizin birliğine, beraberliğine yönelik bir fitneyi ateşlemişsiniz. Bizim gözümüzde ikisinin arasında fark yoktur. Bunun için biz sınırlarımızın güvenliğine, sınır ötesindeki çıkarlarımızın korunmasına ne kadar önem veriyorsak birliğimize, beraberliğimize, içinde bulunduğumuz kardeşliğimize o kadar önem veriyoruz."

- "Hepsinin foyası ortaya çıktı"

Birilerinin, milletin içine fitne sokmanın gayreti içinde olabileceğini, geçmişte FETÖ'den PKK'ya pek çok örgütün, diğer hain eylemlerin yanı sıra bu yöntemi denediklerini belirten Erdoğan, hepsinin de foyasının ortaya çıktığına işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu:

"Milletimizden ve devletimizden hak ettikleri şamarı yiyip yerlerine oturdular. Şimdi başka birileri farklı görünümler altında aynı misyonu üstlenmeye çalışıyor. İnşallah onlar da başarılı olamayacak. Bugüne kadar bu milletle, bu milletin değerleriyle, bu milletin sinir uçlarıyla oynayıp da iflah olan kimse hatırlamıyorum.

Milletimizin hangi kökenden, hangi mezhepten, hangi görüşten olursa olsun mutabık kaldığı, bizim Rabia’mız olarak ifade ettiğimiz şu dört ilke geleceğimizin en büyük güvencesidir, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Biz 80 milyonuyla tek milletiz. Bizi kimse ayıramayacak. İki, rengi şehidimizin kanı, hilal bağımsızlığımızın ifadesi, yıldız her şehidimizin ta kendisidir. Var mı böyle bir bayrak? Tek bayrak. Bizi paçavralar ilgilendirmiyor. Kimse de bunlarla karşımıza çıkmasın. Üç, 780 bin kilometrekareyle tek vatan. Bu vatan toprakları üzerinde kimse operasyon düşünmesin, aklından böyle bir şey geçirmesin. İşte o zaman Tendürek'te F-16 oluruz, Cudi'de F-16 oluruz. Bestler Deresi'nde F-16 olur, bombalarla onların üzerine yağarız."

- "Dağları yırtar, enginlere sığmaz olur"

Tek terörist kalmayıncaya dek teröristlerle ve terörizmle mücadelenin sürdürüleceğinin altını çizen Erdoğan, "Dört, tek devlet. Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka devlet asla kabul etmiyoruz. Böyle bir şey aramıza kimse sokamaz. Bir meseleyi Türk milleti böylesine topyekun sahiplenmişse artık önünde kimse duramaz. Bu millet söz konusu vatanı, ezanı ve bayrağı olduğunda, özgürlüğüne kastedildiği zaman İstiklal Marşımızda ifade edildiği gibi kükremiş sel gibi bendini çiğner aşar, dağları yırtar, enginlere sığmaz olur." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Mısır'da terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen terör eylemi nedeniyle derin üzüntü duyduğunu belirtti. Erdoğan, "Kalleş saldırıda şehit olan tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa temenni ediyorum. Mübarek cuma günü ibadetlerini yerine getiren kardeşlerimizi hedef alan bu kalleş saldırı, DEAŞ terörünün insanlık dışı, İslam dışı yüzünü bir kez daha göstermiştir. Türkiye, kardeş Mısır halkının yanındadır, acısını paylaşmaktadır." dedi.

Erdoğan, mezun olan astsubaylara çalışmalarında başarı dilerken, yüksek okul yönetimine ve ailelere de tebriklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören alanına gelişinde "Milli Savunma Üniversitesi Kara Astsubay Okulu öğrencileri, merhaba" diyerek öğrencileri selamladı.

Törene, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu da katıldı.

(Bitti)